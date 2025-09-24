Kremlin'den Trump'a yanıt: 'Rusya kaplan değil gerçek bir ayıdır'

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'yı "kağıttan kaplana" benzetmesine cevap vererek, "Rusya kesinlikle bir kaplan değil. Sonuçta Rusya daha çok bir ayıya benzetilir. Kağıttan ayılar yoktur ve Rusya gerçek bir ayıdır" dedi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus medyasına gündeme dair açıklamalarda bulundu. RBC kanalına konuşan Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'yı "kağıttan kaplana" benzetmesine cevap vererek, "Rusya kesinlikle bir kaplan değil. Sonuçta Rusya daha çok bir ayıya benzetilir. Kağıttan ayılar yoktur ve Rusya gerçek bir ayıdır" ifadesini kullandı.

Rusya ekonomisine değinen Peskov, "Rusya dayanıklılığını koruyor ve makroekonomik istikrarını sürdürüyor. Evet, ekonominin çeşitli sektörlerinde, karşı karşıya olduğumuz çok sayıda ekonomik kısıtlama, yaptırım ve benzeri şeyler ile küresel ekonomik çalkantılar nedeniyle kaçınılmaz olarak bazı gerilim ve zorluk noktaları yaşanıyor" diye konuştu.

"Rus ekonomisi büyük ölçüde kendini özel askeri harekatın ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandırdı"

Rus ekonomisinin çökeceği ifadelerini daha önce duyduklarını aktaran Peskov, "Bunları Washington'dan defalarca duyduk, Avrupa başkentlerinden duyduk. Ama epeyce zaman geçti. Rus ekonomisi büyük ölçüde kendini özel askeri harekatın ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandırdı ve cephedeki tüm ihtiyaçlar fazlasıyla karşılanıyor" dedi.

Dmitriy Peskov 2026 yılı için hazırlanan federal bütçe tasarısının ve 2027-2028 planlama dönemi bütçesinin tamamen dengeli olduğunu söylerken, "Şu anda her ülkenin ekonomisi sorunlarla karşı karşıya ve bizim durumumuzda bu sorunlar söz konusu yaptırım kısıtlamalarıyla daha da ağırlaşıyor. Ama dengeli bir bütçe hükümete sunuldu" şeklinde konuştu.

Amerikan çok uluslu petrol ve doğal gaz şirketi ExxonMobil'in Rusya'ya geri dönebileceği yönündeki iddialara değinen Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, "İnanın bana, Rus pazarındaki varlığını yeniden canlandırmakla ilgilenen tek şirket onlar değil. Biz hazırız. Bunu defalarca söyledik, Başkan Vladimir Putin bunu söyledi, Başbakan Mihail Mişustin bunu söyledi. Tutumumuz iyi biliniyor" ifadeleriyle yeşil ışık yaktı.

"Trump, tüm dünyayı Amerikan petrolünü daha yüksek fiyata almaya zorlamaktadır"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturum aralarında gerçekleştireceği görüşmelerin oldukça aktif geçeceğini kaydeden Peskov, New York'ta birçok dünya liderinin bir araya gelmesiyle birlikte yoğun bir siyasi faaliyet yaşandığını ifade etti. Dmitriy Peskov, "Heyetimize Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov başkanlık edecek. Bugünden itibaren çok, çok aktif temaslarda bulunacak, ki bu temasların şüphesiz son derece kapsamlı olacağına inanıyoruz" dedi.

ABD Başkanı Trump'ın bir iş adamı olduğunu ve tüm dünyayı Amerikan petrolü ile sıvılaştırılmış doğal gazı daha yüksek fiyata almaya zorlamak istediğini belirten Peskov, "Başkan Trump, ABD'nin ekonomik çıkarlarını sağlama niyetini asla gizlemedi. En basit yol, tüm dünyayı Amerikan petrolünü daha yüksek fiyata ve Amerikan sıvılaştırılmış doğal gazını daha yüksek fiyata almaya zorlamaktır" diye konuştu.

Trump'ın karmaşık diplomatik taktiklerden kaçınarak ilerlediğini vurgulayan Peskov, "Belki Amerikalılar, Avrupalıları enerji kaynaklarını daha yüksek fiyata almaya zorlayabilir. Birçok açıdan başarılı oldular. Birçok Avrupa ülkesi sıvılaştırılmış doğal gazı daha yüksek fiyatlarla almaya başladı. Bu da onların bütçelerine ek yük bindirdi. Bu da dolayısıyla vergi mükelleflerinin cebine yük bindirdi" ifadelerini kullandı.

"Putin, Ukrayna çatışmasının bu temel nedenlerini çözmeyi teklif etti"

Almanların çift haneli elektrik faturaları almaya başladığına, konfor alanlarının dışına çıkmaya başladıklarına değinen Dmitriy Peskov, "Bu sadece Almanlar için değil, neredeyse tüm Avrupalılar için geçerli. Tabii ki Fransa için belki daha az ölçüde, zira onlar enerji üretiminin büyük kısmını nükleer enerjiden sağlayan bir ülke. Ama diğer tüm ülkeler petrol ve gaza bağımlı" şeklinde konuştu.

Avusturya ve İsviçre'nin tarafsız ülke olmadıklarını kaydeden Peskov, "Ukraynalılar birçok teklif getiriyorlar, çok sayıda ülke ismi veriyorlar. Başlangıçta Kazakistan'a hiç odaklanmadılar, bizim için kesinlikle kabul edilemez olan ülkelere odaklandılar. Nedense İsviçre hala tarafsız bir ülke olarak kabul ediliyor. ya da Avusturya. Onlar artık bizim için fiilen tarafsız ülkeler değiller, bu dikkate alınmalı" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna çatışmasının temel nedenlerini çözmeyi defalarca teklif ettiğini aktaran Kremlin Sarayı Sözcüsü Peskov, "Putin defalarca denedi ve Ukrayna çatışmasının bu temel nedenlerini çözmeyi teklif etti. Bunu Amerikalılara; Biden yönetiminden ve Biden'dan önce Obama'ya da teklif etti. Hatırlıyoruz, 2007 yılıydı. Herkese teklif edildi. Tüm dünyaya teklif edildi. Ancak bu konuda konuşmayı kesin bir şekilde reddeden Amerikalılardan sert yanıtlar aldık" diye konuştu. Peskov ayrıca, "Avrupalıların, Rusya'nın Avrupa güvenlik meselelerine karışmaması gerektiği ve Avrupalıların bu meseleleri kendilerinin çözeceği" yönündeki sert çıkışlarını da hatırlatarak, bu tutumun "bölünmez güvenlik ilkesine tamamen aykırı" olduğunu söyledi.

"Avrupa güvenliğini Rusya'nın güvenliği pahasına ele alamazsınız"

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (New START) geleceğiyle ilgili teklifiyle birlikte ABD'ye "elini uzattığını" bildiren Peskov, "Bu çok karmaşık bir meseledir. Bu durumda elbette Başkan Putin elini uzatıyor. Ancak önemli bir çekince var: Tüm tekliflerimiz, Putin'in iyi niyetli siyasi iradesi, yalnızca Washington buna karşılık gelen bir tutum benimserse geçerliliğini sürdürebilir" ifadelerini kullandı.

Moskova'nın Washington'dan herhangi bir yanıt alıp almadığı sorusuna Peskov, "Görünüşe göre Vladimir Zelenskiy, Başkan Donald Trump'a, Başkan Putin'in bu girişimine yanıt olarak bir tutum formüle etme fırsatı vermedi" şeklinde konuştu.

Rusya'nın Avrupa güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade eden Peskov, "Avrupa güvenliğini Rusya'nın güvenliği pahasına ele alamazsınız. Dahası, kim ne derse desin, bugün bile Rusya, Avrupa güvenliğinin ayrılmaz bir parçasıdır" dedi. Peskov, Rusya olmadan ya da Rusya'nın aleyhine Avrupa güvenliği hakkında yapılan tartışmaların "en hafif tabirle sürdürülemez, gerçekte ise tehlikeli ve kabul edilemez" olduğunu vurguladı.

Putin'den "Moskova'da görüşelim" önerisi

Ukrayna ile müzakerelere değinen Peskov, "Unutmamaları gerekir ki, Ukrayna tarafı müzakereleri reddettikçe geçen her gün, müzakerelerdeki konumları yalnızca kötüleşecektir. Gerçek durum budur. Cephe hattındaki dinamikler bunun fazlasıyla açık bir kanıtıdır" diye konuştu.

Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna çatışmasına barışçıl bir çözüm arayışını sürdürme konusundaki siyasi iradesini çok değerli bulduğunu belirten Dmitriy Pskov, "Başkan Putin, barışçıl bir çözüm arayışına açık" ifadelerini kullandı.

Kiev'in çözüm müzakereleri kapsamında istekli olmadığını söyleyen Kremlin Sarayı sözcüsü, "Bakın, şu an konuştuğumuz konu yer meselesi: Moskova, Kazakistan, Cenevre. Kabul edersiniz ki bu ikincil bir mesele. Putin diyor ki, 'Görüşmek mi istiyorsunuz? Hadi yarın görüşelim.' ve sonra Kiev rejimi oyalanmaya başlıyor. Putin, atadığı müzakere heyeti başkanı Vladimir Medinskiy aracılığıyla diyor ki, 'Haydi müzakere edelim. Üç çalışma grubu kuralım.' Şimdi herkes bunu unutmuş durumda. Daha çok yeni bir olay. Kiev tarafı hiç yanıt vermedi. Her şey havada kaldı. Çalışma grupları oluşturulmadı ve dahası, hiçbir yanıt alınmadı. Kiev bu konuda herhangi bir istek göstermedi" şeklinde konuştu.

"Moskova ile Washington arasındaki diyalog kanalları açık"

Putin'in Ukrayna tarafıyla Moskova'da görüşme önerisi temelinde hareket ettiğini vurgulayan Peskov, "Kiev rejiminden hemen bir ret aldık. Dediler ki, 'Hiçbir yere gitmeyeceğiz. Bu ciddi bir teklif değil.' Neden Kiev rejiminin tutumunu olduğu gibi kabul etmeliyiz? Neden gelmesinler? Eğer diyaloğa açıksalar, neden gelmiyorlar" dedi.

Moskova ile Washington arasındaki diyalog kanallarının açık olduğunu söyleyen Peskov, "Durum Joe Biden yönetimindekinden farklı. Şimdi Amerikalılarla konuşuyoruz" diye konuştu.

Rus askeri uçaklarının başka ülkelerin hava sahasını ihlal ettiğine dair iddiaları "abartılmış bir histeri" olarak değerlendiren Peskov, "Askeri havacılığımız tüm uçuş kurallarına ve düzenlemelere uymakta, bu kurallar doğrultusunda hareket etmekte ve onlara en sıkı şekilde bağlı kalmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Moskova'ya ve diğer şehirlere İHA'larla saldırmak daha çok bir PR gösterisidir"

Rusya'nın başkenti Moskova'nın hava savunma sistemleri tarafından iyi korunduğunu kaydeden Peskov, "Kiev, Trump ile görüşmeden önce neyi göstermek istiyor? Etkili ve gürültülü bir şekilde savaştıklarını. Askeri açıdan bakıldığında, Moskova'ya ve diğer şehirlere İHA'larla saldırmak daha çok bir PR gösterisidir" şeklinde konuştu.

Cephe hattına değinen Dmitriy Peskov, "Durum artık farklı. Ukrayna'nın durumu şimdi çok daha kötü. Tekrar ediyorum, bu durum sadece daha da kötüleşmeye devam edecek. Ukrayna'nın her şekilde çatışmaları sürdürmeye teşvik edilmesi ve Ukrayna'nın bir şey kazanabileceği fikri bize göre bir hatadır. Cephe hattındaki durum kendi kendini anlatıyor" dedi. - MOSKOVA