Kosova'da Savaş Suçları Araştırması Protesto Edildi

Kosova'da 1998-2000 yıllarında işlendiği öne sürülen savaş suçlarını araştırmak ve yargılamak için çalışmalarını Hollanda'nın Lahey kentinde sürdüren Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı'nın Başkanı Yargıç Ekaterina Trendafilova'nın Priştine'ye gelmesi protesto edildi.

Yargıç Trendafilova'nın bulunduğu otelin önünde toplanan yaklaşık 100 gösterici, "TrendafilOUT", "Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) yargılanamaz", "Propaganda başarısız oldu" yazılı pankartlar taşıdı.

UÇK Gazi Örgütü Başkan Vekili Faton Klinaku'nun yaptığı konuşmanın ardından, Kosova Sosyal Demokrat Partisi (PSD) aktivistleri tarafından otelin girişine sis bombaları atıldı.

Kosova polisi, göstericilere göz yaşartıcı sprey ile karşılık verdi ve bazı kişileri gözaltına aldı.

Trendafilova, kısa süreli gerginliğin ardından sivil toplum temsilcileri, gazeteciler ve üniversite öğrencileri ile görüşmelerine devam etti.

Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı

Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı olarak da anılan özel mahkeme ve bünyesindeki özel savcılık, Hollanda'nın Lahey kentinde 2011'de kuruldu ancak Kosova yasalarına göre faaliyet gösteriyor.

Kosova'da 1998-2000 yıllarında işlendiği öne sürülen savaş suçlarını araştırmak ve yargılamak amacıyla kurulan bu yargı organı, uluslararası hakim ve savcılardan oluşuyor.

Özel savcılık, 2019 başından bu yana UÇK'nın onlarca eski mensubunu ifade vermek üzere davet etmişti.

Lahey'de tutuklu yargılanan UÇK Komutanları, eski Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Jakup Krasniqi, Kadri Veseli ve Rexhep Selimi hakkındaki ilk iddianame 26 Ekim 2020'de onaylanmış, iddianamede adı geçenlerin, 100 kişinin ölümünden sorumlu oldukları öne sürülürken, şüphelilerin cinayet, sürgün ve işkence gibi savaş suçlarıyla itham edildikleri bildirilmişti.