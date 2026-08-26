Kurtulmuş: SDG’nin fesih açıklaması tarihi ve değerli

KURTULMUŞ: SDG'NİN FESİH AÇIKLAMASI TARİHİ VE DEĞERLİ

Büyük Taarruz'un 104'üncü yıl dönümü ve Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar'da temaslarını sürdüren TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, kentteki sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri, şehit aileleri ve gazilerle düzenlenen buluşmada bir araya geldi. Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin terörle mücadele sürecinin yanı sıra bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, bölgedeki farklı etnik unsurların aynı medeniyetin parçaları olduğunu belirterek, "Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge meselesiyle, dağılan parçaları bir araya getiriyoruz" dedi. Numan Kurtulmuş, "SDG bir örgüt olarak kendisini feshetmiştir açıklaması, bizim için önemlidir, tarihidir ve değerli bir açıklamadır. İnşallah bu açıklamayla işin devamı gelecek" diye konuştu.

40 BİNİN ÜZERİNDE İNSAN, HAYATINI KAYBETTİ

Terörle mücadele döneminin Türkiye'ye ağır bir bedel ödettiğini aktaran Kurtulmuş, süreçte 40 binin üzerinde insanın hayatını kaybettiğini, binlerce kişinin de şehit olduğunu söyledi. Şehit yakınlarının yıllar boyunca büyük sabır gösterdiğini ifade eden Numan Kurtulmuş, "Her katıldığımız şehit cenazesinde mutlaka şehitlerin analarından, babalarından, yakınlarından sadece 'vatan sağ olsun' sözünü dinledik. Hiç kimse isyan etmedi. Herkes sabretti" ifadelerini kullandı.

TERÖRÜN MALİYETİ 2,3 TRİLYON DOLAR

Terörün yalnızca can kayıplarına değil, Türkiye ekonomisine de ağır maliyet getirdiğini kaydeden Kurtulmuş, 2013 yılında yaptıkları hesaplamalarda alternatif maliyetlerle birlikte yaklaşık 1,3 trilyon dolarlık kayıp hesapladıklarını söyledi. Numan Kurtulmuş, bugün itibarıyla Türkiye'nin terör nedeniyle yaklaşık 2,3 trilyon dolarlık maliyete katlandığını söyledi.

Türkiye'nin etnik ve mezhepsel temelde bölünmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan Kurtulmuş, "Bu ülkenin ve hatta bu bölgenin etnik ya da mezhebi anlamda bölünmesine asla fırsat vermeyeceğiz. Bir ve beraber olarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.

'EMPERYALİSTLERİN OYUN PLANINI BOZUYORUZ'

Bölgede terör örgütleri üzerinden yeni bir parçalanma süreci yürütüldüğünü aktaran Kurtulmuş, Türkiye'nin bu planı bozacak bir yaklaşım ortaya koyduğunu söyledi. Kurtulmuş, "Akıl, emperyalistler niye bu oyunu oynuyor demek değildir. Akıl onlardan daha büyük bir aklı ortaya koymaktır. Türkiye, Allah'ın izniyle Cumhuriyet'in ikinci asrında daha büyük bir aklı ortaya koyarak emperyalistlerin oyun planını bozuyor" diye konuştu.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' HEDEFİ SÜRÜYOR'

'Terörsüz Türkiye' hedefinin adım adım hayata geçirildiğini belirten Numan Kurtulmuş, sürecin planlı biçimde devam ettiğini söyledi. Kurtulmuş, "Ortaya koyduğumuz bu hedefi çok süratli bir şekilde, adım adım ve gayet iyi kurgulanmış bir şekilde uygulamaya koyduk, devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'İSRAİL TÜRKİYE'NİN BARIŞ İKLİMİNDEN ÇEKİNİYOR'

Numan Kurtulmuş, İsrail'in Türkiye'den ve Türkiye'nin bölgede oluşturabileceği barış ve kardeşlik ortamından çekindiğini belirterek, "Bu ülke sadece Türkiye'den çekiniyor, Türkiye'nin bölgesinde oluşturacağı barış ve kardeşlik ikliminden çekiniyor, biz de bunu ortaya koymak zorundayız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı