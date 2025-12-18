KKTC'nin 5'inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: 'Türkiye'nin desteğiyle bugünlere ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 5'inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin temasları kapsamında Mersin Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek gazetecilerle bir araya geldi. Tatar, "Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm desteğiyle bugünlere ulaşabilmemin mutluluğu içerisindeyiz" dedi.

Bir dizi program kapsamında Mersin'de bulunan Ersin Tatar, Mersin Gazeteciler Cemiyeti'ni (MGC) ziyaret etti. Ziyarette konuşan Tatar, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın 140. yıl dönümü ile düzenlenen ekonomi zirvesi dolayısıyla kente geldiğini belirterek, MGC'nin davetiyle gazetecilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tatar, Türkiye ile KKTC arasındaki güçlü bağlara vurgu yaparak, Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadeleyi anlattı.

"İki devletli siyaset ve KKTC'nin mücadelesi"

Cumhurbaşkanlığı süreci ve izlediği politikaya ilişkin konuşan Tatar, iki devletli çözüm anlayışı ve KKTC'nin uluslararası alandaki mücadelesine değindi. Tatar, "Ben şimdi 5 yıl cumhurbaşkanlığı yaptıktan sonra, iki devletli siyaset, Türkiye ile ilişkiler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her türlü mücadelesinin bütün dünyaya duyurulması ve tanıtılması mücadelesinden sonra halkımızın takdiriyle 5'inci Cumhurbaşkanı olarak yoluma devam ediyorum. Yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a tabii her zaman başarılar dilerken, inşallah onun da yapacağı çalışmalarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti zemininin güçlenmesi ve Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinin dünyaya anlatılması ve tanıtılması ve Kıbrıs'ta ileride bir çözüm olacaksa mutlak surette bu çözüm egemenlik temelinde, yani Kıbrıs Türk halkının egemen olduğu zaten artık herkes tarafından bilinmektedir" diye konuştu.

"Türkiye'nin desteği ve tarihi süreç"

Kıbrıs Türk halkının verdiği tarihi mücadeleye ve Türkiye'nin KKTC için taşıdığı öneme dikkat çeken Tatar, "Türkiye'nin siyaseti de budur. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm desteğiyle bugünlere ulaşabilmemin mutluluğu içerisindeyiz. Kolay olmadı çünkü geçmişi şimdi anlatmaya gerek yok, zaten herkes 1974 yılından önce Kıbrıs'ta nelerin olduğunu herkes gayet iyi bilmektedir. Bir soykırım harekatıyla karşı karşıya kalan Kıbrıs Türk halkı direnmiş, şehitler vermiş, bedeller ödemiş, hiçbir zaman umudunu yitirmemiş, hep kuzeye bakmış, Toroslar'a bakmış, Türkiye'nin yardımını hep özlemiş ve o 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile işte bugünlere kadar gelmenin mutluluğu ve gerçekten gururu içerisinde artık bir devlet sahibi ve bu devletin kendi halkına verdiği refah, mutluluk, güvenlik ve Doğu Akdeniz politikası, Mavi Vatan, Gök Vatan, Anavatan, Yavru Vatan" dedi.

"Mersin'in stratejik konumu"

Doğu Akdeniz, ulusal güvenlik ve bölgesel dengelere de değinen Tatar, Mersin'in stratejik önemine vurgu yaptı. Tatar, "Dört vatanın birleştiği bir bölgede evet, Toroslar'dan baktığımızda Beşparmak Dağlarını net bir şekilde görebilmek ve bu coğrafyada ulusal güvenliğimizin, bekamızın ve gelecek nesillerin burada enerji, ticaret, güvenlik bütün bu önemli değerlerin kesiştiği ve bütünleştiği bir bölgede olabilmenin mutluluğu içerisinde Mersin'in bizler için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurguluyor" şeklinde konuştu.

"Mersin-Kıbrıs bir süreç birliği içerisinde"

Bir önceki KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı MGC'de ağırlamaktan büyük onur ve mutluluk duyduklarını belirten MGC Başkanı Rüstem Kaya Tepe, "Mersin-Kıbrıs bir süreç birliği içerisinde. Kültürel, siyasal, ekonomik bağı var. Biz bu anlamda sizin çalışmalarınızı çok yakın takip etmiştik. 2 devletli çözüm üzerine çok ciddi çalışmalar yaptınız. Biz MGC'yi şereflendirdiğiniz için bir kez daha teşekkür ediyoruz" dedi.

Ziyaret, karşılıklı sohbet ve fotoğraf çekimiyle sona erdi. - MERSİN