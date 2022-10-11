Kırıkkale haberi! AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ak Parti ailemize katılan Mehmet Ali Çelebi milletvekilimize hoşgeldiniz diyoruz. Politika Haberleri Gelen Kırıkkale haberlerine göre AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ak Parti ailemize katılan Mehmet Ali Çelebi milletvekilimize hoşgeldiniz diyoruz. Ak Parti Sözcüsü Çelik: "Ak Parti ailemize katılan Mehmet Ali Çelebi milletvekilimize hoşgeldiniz diyoruz. Tebrik ediyoruz. Cumhur ittifakı yoluna kararlılıkla devam ediyor." - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Mehmet Ali Çelebi AK Parti Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› Kırıkkale haberi! AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Ak Parti ailemize katılan Mehmet Ali Çelebi milletvekilimize hoşgeldiniz diyoruz. - Haberler

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