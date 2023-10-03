Kırgızistan ve Tacikistan Hükümetleri Sınır Meselesini Görüştü

Kırgızistan ve Tacikistan hükümetleri, Kırgız-Tacik sınır meselesini ele aldı. Heyetler arasında yapılan toplantıda, sınırın çizilmesine yönelik çalışmalar sürdürüldü ve dostluk vurgusu yapıldı. İki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığı çözümü için çalışmalar devam ediyor.

Kırgızistan ve Tacikistan hükümetler arası heyetlerinin, Kırgız-Tacik sınır meselesini ele aldığı bildirildi.

Kırgızistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırgızistan ve Tacikistan hükümetler arası heyetleri, Kırgızistan'ın Batken şehrinde bir araya geldi.

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev ve Tacikistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Saymumin Yatimov'un başkanlık ettiği toplantı, dostluk ve karşılıklı anlayış çerçevesinde yapıldı.

Toplantıda, Kırgız-Tacik devlet sınırının çizilmesine yönelik topograf ve hukuki konulardaki çalışma grupları faaliyetlerini sürdürdü.

İki ülke arasındaki sınır bölgelerinin dostluğa, karşılıklı anlayışa ve güvenin güçlendirilmesine ihtiyacı olduğu vurgulanan toplantının sonunda, protokol imzalandı.

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki 970 kilometrelik sınırdan sadece 503 kilometresi belliyken, sınırdaki anlaşmazlığı çözmek için iki ülke hükümetleri sonuca varmaya çalışıyor.