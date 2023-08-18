Kilis Valisi Recep Soytürk için veda programı düzenlendi

Kilis'te 4 Kasım 2018 günü göreve başlayan ve son kararname ile Tekirdağ Valiliğine atanan Recep Soytürk için veda programı düzenlendi. Vali Soytürk, kentte 5 yıl görev yaptığını ve zamanın hızlı geçtiğini söyledi.

Kilis'te 4 Kasım 2018 günü göreve başlayan ve son kararname ile Tekirdağ Valiliğine atanan Recep Soytürk için veda programı düzenlendi.

Valiler Kararnamesi ile Tekirdağ'a atanan Vali Recep Soytürk için bugün Kilis Valiliği binası önünde uğurlama töreni yapıldı. Valilikte düzenlenen vedalaşma programında konuşan Vali Soytürk, kentte 5 yıl görev yaptığını ve zamanın hızlı geçtiğini söyledi. Kentte güzel bir dostluğun olduğunu belirten Soytürk, tüm kurumlarla kardeş gibi huzur içerisinde çalıştıklarını kaydetti.

Vali Soytürk, daha sonra eşi Nurdan Soytürk ile kentten uğurlandı. - KİLİS