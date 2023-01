Kılıçdaroğlu'ndan 'SADAT' tepkisi: Siz mi beni korkutacaksınız?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı televizyon yayınında SADAT reklamının yer alması ile ilgili, "Silah ve suikast tehditleri. Son uyarılarını yapıyorlar akıllarınca. Yeni bir şey değil. Uzun zamandır bu tehditler var. Şimdi bu kürsüden, bu çetelere, mafyaya, bu paramiliter yapılara seslenmek istiyorum. Be gafiller, be şerefsizler, be akılsızlar, be müptezeller, be çakallar, siz mi beni korkutacaksınız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, hangi sorunun nasıl çözüleceğini en iyi bilen partinin CHP olduğunu söyleyerek, "Türkiye'de yaşayan her vatandaşı dertten kurtaracağız. Yaşadıkları ıstıraptan kurtaracağız. Bu memlekete huzuru, adaleti getireceğiz; getireceğiz ve getireceğiz. Türkiye güçlü bir ülke, beraber çalıştığımız süre içinde sorunları bize aktardığınız zaman her sorununuzu not alıyoruz. İşin uzmanlarıyla beraber oturuyoruz, tartışıyoruz. Ürettiğimiz çözümler masa başı çözümler değil; sahadan elde ettiğimiz verilerden de yola çıkarak ürettiğimiz çözümler. Halk ne bekliyor? Vatandaş önce ekonomide istikrar bekliyor. Gerçekten de istikrarsız bir ekonomi var. Yarın sabah hangi ürünün fiyatı kaç olacak kimse bilmiyor. Oysa ekonomide istikrar, fiyat istikrarı, en azından kişinin rahat geçinebileceği bir gelire kavuştuğunda onunla yaşamını sürdürmeyi beklemesi, vatandaşın en doğal hakkıdır. Maaşına zam yapıyorsunuz, peynire, ete çok daha yüksek zamlar yapıyorsunuz. Yüzbinlerce ailenin elektriği, suyu, doğal gazı kesik. Söz veriyorum; geliri olmayan hiçbir ailenin suyu, elektriği kesilmeyecek. İktidar sahipleri söz veremez. Sarayda su kesilmez, doğal gaz kesilmez. Vatandaş emeğinin karşılığını istiyor" dedi.

Kararından dönmediğini ve son aşamaya gelindiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Silah ve suikast tehditleri. Son uyarılarını yapıyorlar akıllarınca. Yeni bir şey değil. Uzun zamandır bu tehditler var. Şimdi bu kürsüden, bu çetelere, mafyaya, bu paramiliter yapılara seslenmek istiyorum. Be gafiller, be şerefsizler, be akılsızlar, be müptezeller, be çakallar, siz mi beni korkutacaksınız? Sizin önünüzde diz çöküp yaşamaktansa, ayakta ölmeyi tercih ederim. Hodri meydan, gelin görüşelim. Allah nasip ederse de yaşarsak hayatınız boyunca görüp göreceğiniz en büyük kabus olmaya devam edeceğim. Trolleriniz beni yolumdan çeviremez ve durduramazsınız. Eğer bana bir şey olursa halkıma emanetimdir o 418 milyar doları siz tahsil edeceksiniz. Gençlerimizin geleceğidir bu para, bu ülkenin doğmamış bebeklerinin parasıdır o para, bu ülkenin parasıdır o para. Alacaksınız, o paranın her kuruşunu tahsis edeceksiniz. Benim size vasiyetimdir bu, 418 milyar doları bunlardan alacaksınız" diye konuştu.