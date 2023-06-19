Kılıçdaroğlu, başsağlığı mesajı paylaştı; herkes altına aynı yorumu yaptı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Spor Kurulu Başkanı ve eski Halter Federasyonu Başkanı Kenan Nuhut'un vefatının ardından sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. Takipçileri Kılıçdaroğlu'nun paylaşımının altına "Allah rahmet eylesin ama artık istifa et" şeklinde yorumlar yaptı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Spor Kurulu Başkanı ve eski Halter Federasyonu Başkanı Kenan Nuhut'un vefatının ardından sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. Takipçileri Kılıçdaroğlu'nun paylaşımının altına "Allah rahmet eylesin ama artık istifa et" şeklinde yorumlar yaptı.

"DERİN ÜZÜNTÜ İÇERİSİNDEYİZ"

Kılıçdaroğlu mesajında "Yol arkadaşımız, Spor Kurulu Başkanımız Kenan Nuhut'u kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kenan Nuhut'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevdiklerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Başımız sağolsun!" ifadelerine yer verdi.

"ALLAH RAHMET EYLESİN AMA ARTIK İSTİFA ET"

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra istifa çağrılarının hedefi olan Kılıçdaroğlu'nun bu paylaşımının altına da çok sayıda sosyal medya kullanıcısı "Allah rahmet eylesin ama artık istifa et" şeklinde yorumlar yaptı.