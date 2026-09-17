Kılıçdaroğlu, 'Ekonomi Masası' toplantısına başkanlık etti

'SERMAYE PİYASALARINDAKİ KRİZ BİR GECEDE ÇIKMADI'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplantı sonrası açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki ekonomik gelişmelerle ilgili Ekonomi Masası'nı topladıklarını ve bir değerlendirme yaptıklarını belirterek, "Bugün sermaye piyasalarında yaşanan kriz bir gecede ortaya çıkmadı. Aslında krizin çıkacağını herkes biliyordu. Bunu en iyi dillendiren de Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek. 4 Kasım 2025 tarihinde şu açıklamayı yapmıştı; 'Özellikle bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz. Düzenleme yapacağız.' Dikkat edilmesi gereken nokta; 'Manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz' diyor. Bu kadar açık, bu kadar net; Hazine ve Maliye Bakanı manipülasyonlardan haberdar olduğunu açıklıyor ve bunu engellemek için de 'Düzenlemeler yapacağız' diyor. Ne zaman? 4 Kasım 2025. Aradan uzun süre geçti, hiçbir düzenleme yapılmadı. Şimdi Sayın Bakana 7 sorumuz var. Sayın Bakan bulunduğu koltuğun hakkını vermek istiyorsa, gerçekten Hazine ve Maliye Bakanı olarak görevimi yapıyorum diyorsa, bizim 7 sorumuza açık ve net yanıtlar vermeli. Birinci sorumuz şu: Sayın Bakan, mademki sorunları biliyordunuz, neden zamanında önlem almadınız? Uzun süre beklediniz. Ancak uluslararası endeks sağlayıcılarının uyarısı üzerine harekete geçtiniz. Dolayısıyla sizi engelleyen güç kimdi? Hangi otorite veya siyasi güç sizin görev yapmanızı engelledi? Kamu ihalelerinde beşli çeteler vardı. Bunu kamuoyu gayet iyi biliyor. Yolsuzluktan şikayet edenlerin tamamı da çok iyi biliyor. Ama şimdi karşımıza beşli çetelerden farklı olarak '7'li borsa çeteleri' çıktı. Bu ülkede çetelerden, soygunculardan Sayın Bakan ne zaman kurtulacağız? Bugün yaşananlar bir gecede ortaya çıkmadığına göre yine size soruyorum: Sizi hangi otorite ya da hangi siyasi güç görev yapmanızı engelledi" dedi.

'MAĞDURİYETİ NASIL GİDERECEKSİNİZ'

Kılıçdaroğlu ayrıca şunları söyledi:

"Gelelim diğer sorulara: Bu vurgun sürecinde kimler, ne kadar kazandı? Bunu bilmek istiyoruz. Yaşanan rezaleti hangi kurumlar denetlemekle görevliydi ve bu kurumlar niçin görevlerini yapmadılar? Bunun da açık ve net yanıtını bekliyoruz. Siz yüz binlerce tasarruf mağdurunun mağduriyetini nasıl gidereceksiniz? Hangi kaynaklardan gidereceksiniz? Buna da ihtiyacımız var. Bu soruya yanıt vermeye ihtiyacımız var. Kaç yurttaşımızın parası, birikimleri, tasarrufları risk altında? Kaç vatandaşımız bu mağduriyeti yaşıyor? Toplam risk tutarı nedir? Yani halkımızın deyimiyle vurgunun parasal boyutu nedir? Buna da ihtiyacımız var. Bu 7'li borsa çetelerinin gerçek ve likit mal varlıkları ne kadardır? Mal varlıklarına tedbir uygulayacak mısınız? ve bir soru da Sayın Erdoğan'a. Ona bir soru soracağız: Bu 7'li borsa çetesinin ve vurgunu yapan çetelerin arkasındaki bürokratik ve siyasi gücü ortaya çıkaracak mısınız? Bu bağlamda Devlet Denetleme Kurulunu (DDK) derhal harekete geçirecek misiniz?"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı