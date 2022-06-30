Kılıçdaroğlu: Çiftçiye elektriği ücretsiz vereceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sözümüz var; iktidar olursak ilk 1 hafta içinde çiftçinin bankalara olan borcunun faizini sıfırlayacağız, borcunu da taksitler ile alacağız. Önce Şanlıurfa'dan başlayarak 6 büyük ilde sonra Türkiye genelinde çiftçiye elektriği ücretsiz vereceğiz, güneş enerjisi santralleri kuracağız" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Haymana ilçesinde kanaat önderleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, cumhuriyet ile büyümesi gereken bir ilçenin kan kaybettiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Dış politika çok önemlidir. Dışarıya karşı sözü dinlenen bir Türkiye olmalıdır. Bu ülkenin tarihi, sıradan bir tarih değildir. Milli Kurtuluş Savaşı verildikten sonra bütün İslam ülkelerinin bağımsızlık savaşı verdiğini görüyorsunuz. Biz aldığımız kararlar ile değil bütün İslam ülkelerine, mazlum devletlere hep örnek olduk. Bir politikacı dış politika ile ilgili konuşurken boğazında 9 düğüm olduğunu unutmamalı, söylediği lafın nereye gideceğini iyi bilmeli, iç politikada olduğu gibi yüksek perdeden atmamalı. 'Ey Suriye, ey Yunanistan ben geliyorum' gibi bu iş konuşmakla olmaz. Geliyorsan gideceksin. 18 ada işgal edildiğinde Lozan Anlaşması'na göre silahlanmaması gereken adalar silahlanırken, ben 2017 yılında grupta toplantı yapıp, 'Arkadaş neden tek laf söylemiyorsun' dediğimde kimsenin gıkı çıkmadı, şimdi, 'Neden silahlandırdınız?' İyi de sen neredeydin kardeşim, yeni mi öğrendin sen bunu? Dışişleri farklı bir şeydir. Derin diplomasi, diye bir şey vardır; bu işi diplomatlar götürür, son sözü siyasetçi söyler. Diplomat dediğiniz sıradan insanlar değillerdir, devletin bütün sırlarına vakıfsınız, gittiğiniz ülkelerde devletin çıkarlarını savunursunuz. İki ülkenin NATO'ya girişiyle ilgili 'Asla giremezler' dedin. Ne oldu, gittin bastın imzayı? Peki Türkiye Cumhuriyeti devletinin ağırlığı oldu mu? Türkiye böyle bir yönetimi hak etmiyor, yanlış yapıyoruz. Suriye ile kavga ettik? Neden kavga ettik? 33 askerimiz şehit edildi, şehit eden Rusya'ydı, biz koşa koşa özür dilemeye gittik. Senin orada ne işin var kardeşim? Pek çok sorunumuz var. Tek istediğim bir şey var; 'Gelin bize oy verin' diye ucuz politika yapmayacağım, sandığa gidince elinizi vicdanınıza koyun, oyunuzu öyle kullanın."