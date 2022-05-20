Kılıçdaroğlu, Bucak'ta esnaf ziyaretinde bulundu - Haberler

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Kılıçdaroğlu, Bucak'ta esnaf ziyaretinde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Kılıçdaroğlu, Bucak'ta esnaf ziyaretinde bulundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Burdur'un Bucak ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Burdur'un Bucak ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, Burdur'un Bucak ilçesinde Recai Tosyalı Düğün Salonu'nda düzenlenen üye katılım töreninin ardından, Bucak Şehiriçi Minibüs Şöförleri Derneği ziyaret etti. Burada bir süre şoförlerle sohbet eden Kılıçdaroğlu, daha sonra Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnaflarla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, esnaflara hayırlı işler dileyerek, durumları hakkından bilgiler aldı. Ziyaretini tamamlayan Kılıçdaroğlu, ilçeden meşalelerle Antalya'ya uğurlandı. CHP Liderinin akşam saatlerinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenecek olan nikah törenine katılacak. - BURDUR

İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Burdur, Esnaf, Politika, Haberler

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