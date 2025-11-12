Haberler

Kazakistan ve Rusya Arasında Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki ülkenin ilişkilerini kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine çıkaran bir bildiri imzaladı. Bu bağlamda ulaştırma güvenliği, uzay alanında işbirliği ve halk sağlığı gibi konularda anlaşmalar yapıldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki ülke arasındaki ilişkilerin kapsamlı stratejik ortaklık ve ittifak seviyesine çıkarılmasına ilişkin bildiri imzaladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, resmi ziyaret kapsamında geldiği Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Tokayev, Putin tarafından Kremlin Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. Törenin ardından ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştiren liderler, görüşmelerin sonucu devletler arası ilişkilerin kapsamlı stratejik ortaklık ve ittifak düzeyine çıkarılmasına ilişkin bildiri imzaladı. Görüşmede, ayrıca iki ülke arasında ulaştırma güvenliğinin sağlanması, uzay alanında işbirliği, halkın epidemiyolojik refahının sağlanması ve diğer alanlarda işbirliği anlaşmalarına imza atıldı.

Tokayev, daha sonra Rusya Devlet Başkanı Putin ile düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu. Bugünkü görüşmelerde varılan mutabakatların iki ülke arasındaki çok yönlü işbirliğinin başarıyla geliştiğini tam olarak yansıttığını belirten Tokayev, "Bu benzersiz etkileşim kendi rotasından sapmıyor. İki önde gelen Sovyet devleti arasındaki kapsamlı ilişkilerin boyutu gerçekten de Avrasya güvenlik sisteminin önemli bir unsuru haline gelmiştir. Bizi kökü asırlara dayanan zengin tarihimiz, aktif kültürel ve manevi bağlarımız, ortak değerlerimiz, günümüzün zorluklarına karşı benzer bakış açılarımız ve geleceğe yönelik hedeflerimiz birleştiriyor. Bu sağlam temel üzerinde stratejik ortaklığımız her alanda yoğun bir şekilde gelişiyor" ifadelerini kullandı.

Tokayev, devletlerarası ilişkilerin kapsamlı stratejik ortaklık ve müttefiklik seviyesine çıkarılmasına ilişkin bildirinin imzalanmasına ilişkin olarak, "Bu belge tarihi öneme sahiptir ve karşılıklı güvenin sarsılmazlığını ve halklarımız arasındaki geniş işbirliği perspektiflerini yansıtmaktadır. Bu bağlamda ikili ilişkilerin güçlendirilmesine sağladığı şahsi katkılarından dolayı Vladimir Putin'e teşekkür etmek istiyorum" dedi.

"Kazakistan ve Rusya arasında çözülemeyen sorunlar yoktur"

Rusya'nın Kazakistan'ın önemli ticari-ekonomik ve yatırım ortağı olduğuna dikkati çeken Tokayev, 2024 yılın sonucunda ikili ticaretin yaklaşık 28 milyar dolar olduğunu, bu yılın 8 ayında ise 17 milyar doları geçtiğini kaydetti. Tokayev, hedeflerinin ikili ticareti 30 milyar dolara kadar çıkarmak olduğunu söyledi.

Kazakistan-Rusya ilişkileri potansiyelinin büyük olduğunu belirten Tokayev, "Ortak çalışmanın sonu ve sınırı yoktur. Halihazırda ülkelerimiz arasında etkili bir işbirliği yapılmayan alan neredeyse kalmadı. Kazakistan ve Rusya arasında çözülemeyen sorunlar yoktur. Bu durum, tarafların yüksek sorumluluk bilincinin ve onların işbirliğine samimi hazırlığının açık bir örneğidir" dedi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Türkiye'nin yüreğini yakan uçak kazası! Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

20 şehit verdiğimiz uçak kazasıyla ilgili kritik görüşme
Ünlü sanatçı Muazzez Abacı, 78 yaşında hayatını kaybetti

Duayen sanatçı doğum gününde hayata veda etti
Tekirdağlı şehidimizin babasından yürekleri dağlayan sözler: 3 gün önce Allah bana söyletti

Şehidimizin babası yürekleri dağladı: 3 gün önce Allah bana söyletti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barcelona'dan Osimhen bombası! Hazırladıkları rapor bile belli

Barcelona'dan Osimhen bombası
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak bir kural daha! Burkayı zorunlu hale getirdiler

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak bir karar daha
Özgür Özel'den Akın Gürlek'e: Allah senden gani gani razı olsun...

Özgür Özel'den Akın Gürlek'e: Allah senden gani gani razı olsun...
'Terörsüz Türkiye' sürecini yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu

Süreci yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu
Barcelona'dan Osimhen bombası! Hazırladıkları rapor bile belli

Barcelona'dan Osimhen bombası
Bir il bu olayı konuşuyor! Melisa'nın evlerinde ölü bulunduğu 2 genç için karar

Melisa'nın evlerinde ölü bulunduğu 2 gencin akıbeti belli oldu
Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın

Bahis oynayan futbolcunun gördüğü kırmızı karta verdiği tepkiye bakın
Bolu Belediyesi 3 günlük milli yas ilan etti! Tüm etkinlikler iptal edildi

Bu ilde belediye 3 günlük milli yas ilan etti
TFF, 2025 Süper Kupa final maçının oynanacağı stadı açıkladı

TFF, 2025 Süper Kupa final maçının oynanacağı stadı açıkladı
Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı

Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı
Altında tehlike çanları! Tüm gözler ABD verileri ve FED kararlarında

Altında tehlike çanları
57 gündür tutuklu bulunan emekli Albay Orkun Özeller tahliye edildi

Mahkeme emekli Albay Orkun Özeller için kararını verdi
Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan bir deprem daha! Çok sayıda ilde hissedildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.