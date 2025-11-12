Kazakistan ve Rusya Arasında Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki ülke arasındaki ilişkilerin kapsamlı stratejik ortaklık ve ittifak seviyesine çıkarılmasına ilişkin bildiri imzaladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, resmi ziyaret kapsamında geldiği Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Tokayev, Putin tarafından Kremlin Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. Törenin ardından ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştiren liderler, görüşmelerin sonucu devletler arası ilişkilerin kapsamlı stratejik ortaklık ve ittifak düzeyine çıkarılmasına ilişkin bildiri imzaladı. Görüşmede, ayrıca iki ülke arasında ulaştırma güvenliğinin sağlanması, uzay alanında işbirliği, halkın epidemiyolojik refahının sağlanması ve diğer alanlarda işbirliği anlaşmalarına imza atıldı.

Tokayev, daha sonra Rusya Devlet Başkanı Putin ile düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu. Bugünkü görüşmelerde varılan mutabakatların iki ülke arasındaki çok yönlü işbirliğinin başarıyla geliştiğini tam olarak yansıttığını belirten Tokayev, "Bu benzersiz etkileşim kendi rotasından sapmıyor. İki önde gelen Sovyet devleti arasındaki kapsamlı ilişkilerin boyutu gerçekten de Avrasya güvenlik sisteminin önemli bir unsuru haline gelmiştir. Bizi kökü asırlara dayanan zengin tarihimiz, aktif kültürel ve manevi bağlarımız, ortak değerlerimiz, günümüzün zorluklarına karşı benzer bakış açılarımız ve geleceğe yönelik hedeflerimiz birleştiriyor. Bu sağlam temel üzerinde stratejik ortaklığımız her alanda yoğun bir şekilde gelişiyor" ifadelerini kullandı.

Tokayev, devletlerarası ilişkilerin kapsamlı stratejik ortaklık ve müttefiklik seviyesine çıkarılmasına ilişkin bildirinin imzalanmasına ilişkin olarak, "Bu belge tarihi öneme sahiptir ve karşılıklı güvenin sarsılmazlığını ve halklarımız arasındaki geniş işbirliği perspektiflerini yansıtmaktadır. Bu bağlamda ikili ilişkilerin güçlendirilmesine sağladığı şahsi katkılarından dolayı Vladimir Putin'e teşekkür etmek istiyorum" dedi.

"Kazakistan ve Rusya arasında çözülemeyen sorunlar yoktur"

Rusya'nın Kazakistan'ın önemli ticari-ekonomik ve yatırım ortağı olduğuna dikkati çeken Tokayev, 2024 yılın sonucunda ikili ticaretin yaklaşık 28 milyar dolar olduğunu, bu yılın 8 ayında ise 17 milyar doları geçtiğini kaydetti. Tokayev, hedeflerinin ikili ticareti 30 milyar dolara kadar çıkarmak olduğunu söyledi.

Kazakistan-Rusya ilişkileri potansiyelinin büyük olduğunu belirten Tokayev, "Ortak çalışmanın sonu ve sınırı yoktur. Halihazırda ülkelerimiz arasında etkili bir işbirliği yapılmayan alan neredeyse kalmadı. Kazakistan ve Rusya arasında çözülemeyen sorunlar yoktur. Bu durum, tarafların yüksek sorumluluk bilincinin ve onların işbirliğine samimi hazırlığının açık bir örneğidir" dedi. - MOSKOVA