Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den Kırgız mevkidaşı Caparov'a 'Altın Kartal' devlet nişanı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadr Caparov'a en yüksek devlet nişanı olan "Altın Kartal" devlet nişanını takdim etti.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e dün gelen ve havalimanında konser programıyla karşılanan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, bugünkü Kırgızistan temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadr Caparov Intımak-Ordo Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen resmi törenle tarafından karşılandı. İki ülke milli marşlarının çalındığı törende Cumhurbaşkanı Tokayev'in karşılama kıtasını selamlamasının ardından ikili görüşmeye geçildi. Görüşmede Kırgızistan ve Kazakistan arasındaki ikili gündemin güncel konuları ve işbirliği geliştirme perspektifleri ele alındı. Cumhurbaşkanı Caparov, yaptığı konuşmada Kırgız ve Kazak halklarının tarihinin derin kökleri olduğunu belirterek, "İlişkilerimiz, büyük atalarımız Toktogul, Abay, Cengiz ve Muhtar tarafından belirlenen yolla birbirine bağlıdır. Tarihimizin bize bıraktığı mirası paslanmasına veya tozlanmasına izin vermeden gelecek nesillere layıkıyla aktarmak bizim en önemli görevimizdir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tokayev de bu ziyaretin iki ülke arasındaki dostane ilişkilerinin gelişmesine yeni ivme kazandıracağından emin olduğunu dile getirerek, "Kazaklar ve Kırgızlar kardeş halklardır. Ortak tarihimiz var, geleneklerimiz ve dünya görüşümüz benzer. Yüzyıllardır iki halk Tanrı Dağlarının eteklerinde barış ve uyum içinde yaşamaktadır. Bugün de stratejik ortaklık ruhunda işbirliğimiz dinamik bir şekilde gelişmektedir. Karşılıklı saygıya dayalı siyasi diyalogu tüm düzeylerde güçlendirdik. Devletler ararası, parlamentolar arası, hükümetler arası konseyler başarıyla faaliyet göstermektedir, bölgelerarası bağlar kurulmuştur. Kazakistan ve Kırgızistan arasındaki sağlam ve çok yönlü işbirliği ilişkilerimizin her geçen yıl daha da güçlendiğinin kanıtıdır" diye konuştu.

Liderler, Devletlerarası Yüksek Konseyi toplantısına katıldı

Cumhurbaşkanı Tokayev ve Cumhurbaşkanı Caparov, Devletlerarası Yüksek Konseyi toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı Caparov yaptığı konuşmada, Kırgız ve Kazak halklarının uzun yıllardır barış ve uyum içinde yaşadığına işaret ederek, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesinin önemini vurguladı. 2030 yılına kadar ikili ticaretin 3 milyar dolara çıkarılmasının önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Caparov, iki ülkenin pazarlarına malların erişimini kolaylaştıracak şartların oluşturulması, sanayi, tarım ve enerji alanlarında ortak yatırım projelerinin hayata geçirilmesi ve sınır altyapısının modernizasyonu gibi öncelikli alanları belirledi.

Tokayev de "Zamanın sınavından geçen dostluğumuz, atalarımızdan miras kalan ve nesilden nesile aktarılan manevi bir mirastır. Bugün ülkelerimiz arasındaki ilişkiler, karşılıklı güven ve saygıya dayanan sarsılmaz bir ortaklığa dönüşmüştür. Kırgızistan, Kazakistan'ın bölgedeki temel stratejik ortaklarından biridir" dedi. Ticaret ve ekonomik işbirliğinin daha da geliştirilmesinin önemine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Tokayev, Kazakistan ile Kırgızistan arasındaki ikili ticaret hacminin yaklaşık 2 milyar dolara ulaştığını ve bu rakamın daha da artırılması için tüm imkanların mevcut olduğunu aktardı.

Anlaşmalar imzalandı

Görüşmelerin ardından iki ülke arasında siyasi, ticari-ekonomik, yatırım, su enerjisi, ulaştırma, kültür, insani işbirliği alanlarında karar ve anlaşmalar imzalandı. İmzalanan belgeler arasında 2030 yılına kadar Kazakistan ve Kırgızistan arasındaki mal ticaretinin artırılmasına yönelik yol haritası, Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı ile Kazakistan Almatı Bölgesi Valiliği arasında Almatı Bölgesi'nde toptan dağıtım merkezi inşasına ilişkin mutabakat zaptı, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Vergi İdaresi ile Kazakistan Maliye Bakanlığı Devlet Gelirleri Komitesi arasında karşılıklı ticaret kapsamında karayolu taşımacılığının izlenmesi için navigasyon mühürlerinin kullanılmasına ilişkin pilot projenin yürütülmesi hakkında mutabakat zaptı, 25 Aralık 2003 tarihinde imzalanan devlet sınırındaki geçiş noktalarına ilişkin hükümetler arası anlaşmada değişiklik yapılmasına ilişkin protokol, Kazakistan Hükümeti ile Kırgızistan Bakanlar Kurulu arasında Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Hizmetleri için personel yetiştirilmesi alanında anlaşma, Kırgızistan Bakanlar Kurulu ile Kazakistan Hükümeti arasında, iki ülkenin büyükelçilikleri için Astana ve Bişkek'teki bina ve arazilerin karşılıklı olarak ücretsiz kullanımına ilişkin anlaşma, Kazakistan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kırgızistan Bakanlar Kurulu Sosyal Fonu arasında emeklilik sigortası alanında bilgi alışverişi konusunda anlaşma ve diğerler yer aldı.

Tokayev'den Caparov'a en yüksek devlet nişanı

Cumhurbaşkanı Tokayev, iki ülke arasındaki dostluğun ve işbirliğinin güçlendirilmesine yaptığı katkılardan dolayı Cumhurbaşkanı Caparov'a Kazakistan'ın en yüksek devlet nişanı olan "Altın Kıran" Devlet Nişanını düzenlenen törenle takdim etti. Tokayev, törende yaptığı konuşmada Caparov ile ortak çabalar sayesinde karşılıklı güven ve saygıya dayalı ortaklık ilişkilerinin güçlendiğini belirtti. Caparov da, bu ödülün iki ülke arasındaki sağlam komşuluk ilişkilerini, kardeş halkların sarsılmaz dostluğunu ve yüksek düzeydeki müttefiklik ve stratejik ilişkileri açıkça teyit ettiğini vurgulayarak, "Ortak çabalarımızın Kırgız-Kazak ittifakına yeni bir ivme kazandıracağından ve iki kardeş halkın refahı, barışı ve kalkınması için önemli sayfalar açacağından eminim" dedi. - BİŞKEK