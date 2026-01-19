Gazze Barış Kurulu'na Erdoğan ve Tokayev Davet Edildi

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurucu üye olarak davet edildiği Gazze Barış Kurulu'nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in de yer alacağı açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump Gazze barış planı kapsamında Gazze Barış Kurulu'nun kurulacağını ve bazı isimlerin davet edildiğini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurucu üye olarak davet edildiği Gazze Barış Kurulu'nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in de yer alacağı açıklandı. Kazakistan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada Tokayev'in Gazze Barış Kurulu'na katılmayı kabul ettiği ve Orta Doğu'da istikrarlı bir barışın sağlanmasına katkıda bulunmak istediğini bildirdiği kaydedildi. Tokayev'in Sözcüsü Ruslan Zheldibay, Kazakistan liderinin Trump'tan davet alan ilk lider arasında bulunduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı Tokayev, ABD Başkanı'na samimi şükranlarını ifade eden ve bu yeni birliğe katılmayı kabul ettiğini teyit eden bir mektup gönderdi. Tokayev, Kazakistan'ın Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanmasına, devletler arası güvenin ve küresel istikrarın güçlendirilmesine katkıda bulunma taahhüdünü teyit etti" ifadelerini kullandı.

Daimi üyelik için 1 milyar dolarlık katkı

ABD merkezli Bloomberg, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin ikinci aşaması kapsamında kurulan Gazze Barış Kurulu'nda daimi üyelik statüsü elde etmeyi hedefleyen ülkelerin yüksek miktarda ödeme yapmasını beklediğini öne sürmüştü. Trump yönetimi tarafından yaklaşık 60 ülkeye iletilen taslak metne göre, ABD Başkanı Trump yönetim kurulunun ilk başkanı olarak görev yapacak ve hangi ülkelerin kurula katılabileceğini onaylama yetkisine sahip olacak. Kurul, 3 üyenin tüzüğü kabul etmesinin ardından resmiyet kazanacak. Söz konusu metinde, "Her üye ülke, bu şartın yürürlüğe girmesinden itibaren, kurul başkanı tarafından yenilenmesi şartıyla, en fazla 3 yıllık bir görev süresiyle hizmet edecektir. Üç yıllık üyelik süresi, şartın yürürlüğe girmesi itibariyle 1 yıllık süre içinde Barış Kurulu'na 1 milyar dolardan fazla yatırım yapan ülkeler için geçerli olmayacaktır" ifadelerinin yer aldığı iddia edildi.

Daimi üyelik için ön şart haline getirildiği iddia edilen 1 milyar dolar değerindeki ödemelerin hangi faaliyetleri finanse edeceğinin belirsiz olduğu kaydedildi. ABD basınında yer alan diğer iddialar arasında, taslak tüzüğün üyelik harcamalarının nereye yönlendirileceğine yönelik açıklamalar bulunmadığı belirtiliyor. Yalnızca kurul giderlerine yönelik finansmanın "üye ülkelerden, diğer ülkelerden, kuruluşlardan veya çeşitli kaynaklardan sağlanacak gönüllü katkılar yoluyla" karşılanacağı ifade ediliyor.

Barış Kurulu üyeleri belli olmuştu

Beyaz Saray'dan daha önce yapılan bir açıklamada, Trump'ın başkanlığında oluşturulacak Barış Kurulu'nun vizyonuna ilişkin açıklamada, diplomasi, kalkınma, altyapı ve ekonomik strateji alanlarında deneyimli liderlerden oluşan bir Kurucu Yürütme Kurulu oluşturulduğu aktarılmıştı. Bu kurulun ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, Marc Rowan, Ajay Banga ve Robert Gabriel'den oluştuğu kaydedilmişti.

Dışişleri Bakanı Fidan, Yürütme Kurulu'nda yer alıyor

Gazze'de etkili yönetim ve hizmetler alanındaki faaliyetleri desteklemek üzere Gazze Yürütme Kurulu adıyla ayrı bir kurul oluşturulduğu da ifade edilen açıklamada, "Yürütme Kurulu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Uluslararası İşbirliği Bakanı Reem Al-Hashimy, Katarlı diplomat Ali Al-Thawadi, Mısır İstihbarat Şefi Hassan Rashad, Marc Rowan, Nickolay Mladenov, Yakir Gabay ve Sigrid Kaag'dan oluşmaktadır" denilmişti. - ASTANA