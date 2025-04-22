Kayseri'nin Turizm Potansiyeli Vurgulandı

Ak Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseri'nin turizm varlıklarından bahsederek tüm vatandaşları şehre davet etti.

Cıngı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin son yıllarda turizmde ciddi rekorlara imza attığını söyledi.

Türkiye'nin turizmde geldiği noktadan hareketle Kayseri turizmine değinen Cıngı, "Son yıllarda da özellikle ticaret ve sanayinin yanında turizmle anılan ve hemen hemen her ilçesinde tarihi, kültürel ve gezmeye, görmeye değer bir eserin olduğu önemli bir şehir. 6 bin yıllık geçmişiyle, kültürüyle, insanıyla ülkemiz turizmine katma değer oluşturan değerli bir bölge." dedi.

Cıngı, şehirde bulunan Erciyes Kayak Merkezi'nin ülke turizmine katkısından bahsederek, merkezin özelikle 2017'den itibaren Rusya, Ukrayna ve Çekya gibi Avrupa ülkelerinden charter seferlerle kış turizmcilerinin geldiği önemli bir destinasyona dönüştüğünü anlattı.

Merkezin, bulunduğu coğrafi bölge itibarıyla sadece Avrupa'dan değil, Orta Doğu, Uzak Doğu hatta Latin Amerika'dan turist alan bir kayak merkezi olduğunu kaydeden Cıngı, şöyle konuştu:

"Erciyes'in ekonomik fiyat politikası, 19 mekanik tesisi, başlangıçtan profesyonele varıncaya kadar herkese, bütün kayakçılara hitap eden kaliteli pistleri, bir destinasyon yönetim şirketi olan Kayseri Erciyes AŞ gibi önemli bir kurumun bulunması, Erciyes'i tercih sebebi haline getiren önemli unsurlar."

Ak Parti'li Cıngı, tüm vatandaşları Kayseri'ye davet ederek, şunları kaydetti:

"Kışın ayrı, yazın ayrı güzellikleri ihtiva eden bu muhteşem 6 bin yıllık kadim şehirde tüm Türkiye'den misafirlerimizi ağırlamak için sabırsızlanıyoruz. Bununla alakalı otel, konaklama, transfer, ulaşım gibi bütün altyapıya sahip Kayseri'mizi hem Türkiye'de hem de dünyada daha fazla duyurmak için çaba sarf edeceğiz."