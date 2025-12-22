AK Parti'li Cıngı, Kayseri Sera OSB'nin 1500 kişiye istihdam sağlayacağını söyledi

Haberler

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseri Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile 1.500 kişiye istihdam sağlanmasının planlandığını açıkladı. Cıngı, Kayseri'nin tarım ve hayvancılıkta ülke genelinde önemli bir yer tuttuğunu vurguladı.

Cıngı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kayseri'yi güçlü bir "tarım ve hayvancılık şehri" olarak nitelendirdi.

Kentin, 2024 yılı verilerine göre 621 bin 858 hektar ekili alanla Türkiye 5'incisi olduğunu, hayvansal üretimde de ilk on şehir arasında yer aldığını ifade eden Cıngı, ürün çeşitliliğini arttırmak, ihracatı daha üst sıralara getirmek ve istihdamı arttırmak istediklerini vurguladı.

Kayseri Tarıma Dayalı Sera İhtisas OSB'nin uluslararası gıda güvenliğine katkı sağlamak amacıyla mesafe katettiğini dile getiren Cıngı, "Elektrik, yol, kanalizasyon, içme suyu gibi hizmetler Bakanlığımız tarafından Kayseri Sera OSB'ye yapılıyor. Ziraat erbabımızın sadece kendi ürününe doğru ve kaliteli bir şekilde, en fazla rekolteyi elde edebilecek usullerle üretim yapmasına vesile oluyor." dedi.

Cıngı, Kayseri Sera OSB'nin 1 milyon 250 bin metrekarelik alana yayıldığını, bu alanda 25 bin ile 56 bin metrekare arasında değişen 34 sera parseli ile 5 bin ile 25 bin metrekare arasında değişen 9 sanayi parseli bulunduğunu söyledi.

Sera OSB'de bin 500 kişilik istihdam sağlamasının planlandığını belirten Cıngı, "Bu istihdamın da yüzde 75'i özellikle o bölgedeki kadın istihdamını sağlayacak. Sera OSB, hem bölgesel kalkınmaya, hem şehrimizin tarım sektöründe adını daha fazla duyurmasına vesile olacak önemli bir yatırım olacak." diye konuştu.

Kaynak: AA / Meriç Ürer - Politika
