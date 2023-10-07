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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Zirvesi'nde Delegelerle Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi öncesi düzenlenen Kayseri Zirvesi'nde delegelerle bir araya geldi. Zirveye Bakan Özhaseki ve diğer AK Parti yetkilileri de katıldı.