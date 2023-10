Kastamonu Üniversitesi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'nın yer aldığı Filistin topraklarında İsrail'in 56 yıldır sürdürdüğü işgal politikalarının günümüzde geldiği son noktayı üzüntü ve endişeyle takip etmekteyiz. Filistin topraklarında sürdürülen İsrail'in işgal politikaları, gün geçtikçe bölgedeki istikrarı ve insan haklarını tehdit etmiştir. Müslümanlar için dini ve tarihi bağlamda büyük bir değere sahip olan Filistin topraklarında bulunan Gazze'ye yönelik 7 Ekim 2023 tarihinde tam abluka kararı alan İsrail, bebek, çocuk, sivil, kadın, yaşlı demeden gaddarca bir saldırı başlatmıştır. Bu acımasız saldırılar, insani bir krize yol açmış ve masum insanların hayatlarını tehdit etmektedir. Filistinli sivillerin yaşam şartları giderek kötüleşmekte ve temel insani ihtiyaçları karşılamak daha da zorlaşmaktadır. Mevcut şartlarda insani ihtiyaçların karşılanmaması, bir halkın göz göre göre ölüme sürüklenmesi sonucunu ortaya çıkaracaktır. İsrail tarafından tekrar başlatılan insanlık dışı eylemler ve savaş suçları, herhangi bir bahane altında affedilemez. Sivillerin hedef alınması, ne sebep olursa olsun her iki taraf için kabul edilemez bir durumdur. İsrail yönetimi, meşru bir devlet olarak hareket etmenin sınırlarını aşarak yasadışı bir örgüt gibi davranmaktan vazgeçmeli ve diplomatik bir çözümü desteklemelidir. Hava operasyonlarının kara harekatıyla genişletilme ihtimali endişe vericidir. Kastamonu Üniversitesi olarak İsrail devletinin Filistin'e yönelik evrensel insan haklarına aykırı tutumunu şiddetle kınıyoruz. Uluslararası toplumun işgalin sona ermesi ve barışçıl bir çözüm bulunması konusunda daha fazla çaba göstermesi gerektiğine inanarak, insanların huzur içinde yaşayabildiği bir Filistin'in inşası için adil, kalıcı ve barışçıl bir yol bulunması gerektiğine inanıyoruz. Gazi meclisimizin ortak görüş beyanına dayanan millet iradesini paylaşarak bu konuda birleştiğimizi ilan ediyoruz. Milletimiz, mazlumları zalimlerin insafına bırakmamıştır ve bu tutumu değiştirmeyecektir" denildi. - KASTAMONU