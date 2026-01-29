Kasapoğlu: İnşa eden olacağız yıkan, imha eden değil

Ak Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'in lokomotif bir şehir olduğunu belirterek, "Maalesef şehrin yerel yönetimlerinin zaafları, vizyon eksikleri, plan eksikleri yüzünden ticaret sorunu yönetememe sorunu var. Bu fotoğrafı hep görüyorsunuz, İzmir de bunu yaşıyor. İzmir'in her alanında büyük adımlarımız var. 2026 yılında aynı kararlılıkta yapıcı bir anlayış ile devam edeceğiz, inşa eden olacağız; yıkan, imha eden değil" dedi.

Ak Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu 2025 Yılı Değerlendirme Toplantısı düzenledi. AK Parti İzmir İl Başkanlığı'ndaki toplantıya, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, AK Parti Meclis Üyesi Nail Kocabaş, AK Parti İzmir İl Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Çömlekçi, AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Safa Narlı da katıldı. Toplantıda konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'in lokomotif bir şehir olduğunu belirten Kasapoğlu, "Maalesef şehrin yerel yönetimlerinin zaafları, vizyon eksikleri, plan eksikleri yüzünden ticaret sorunu yönetememe sorunu var. Bu fotoğrafı hep görüyorsunuz, İzmir'de bunu yaşıyor. İzmir'in her alanında büyük adımlarımız var. 2026 yılında aynı kararlılıkta yapıcı bir anlayış ile devam edeceğiz. İnşa eden olacağız; yıkan, imha eden değil. Bu şehre dair ne gereklilik varsa adımları attık. Bu adımları büyütmeye devam edeceğiz. Önceki süreçlerde spor ve gençlik noktasında başlattığımız çalışmalar adına çok pozitif bir gündem oldu. Birçok devam eden ve biten dosya var. Beydağ'dan Karaburun'a, Kiraz'dan Urla'ya, Bergama'dan, Torbalı'ya kadar devasa çalışmalarımız var pek çoğunu tamamladık. Halkapınar Yüzme Havuzu, Türkiye'nin en yeni ve modern havuzu. Bir benzerini Alsancak'ta inşa ediyoruz. İzmir'in ilk kapalı olimpik havuzunu inşa ediyoruz. Bu bir sembol. Bu ölçekte İzmir'in 30 ilçesinde yüzde 80'ni tamamlanan ve yüzde 20 devam eden yatırımlar var. Menemen'den Menderes'e, Bornova'dan Balçova'ya kadar yatırımlar var. Burada yerel yönetimlerden bazıları, yer üretme konusunda yapıcı yaklaştı. Bazılarından da adımlar bekliyoruz. Yeter ki bu çabalarımızı birlikte büyütelim" dedi.

İzmir'in yurt kapasitesi daha önce 16 bin iken şu an bu sayının 46 bine yükseltildiğini belirten Kasapoğlu, "Tüm başvuruları karşılıyor. Her başvuran yerleşiyor. Her ilçede gençlik merkezimiz var. Bu pozitif gündem bizim için çok kıymetli. Çünkü bu ülkenin sporuna, gençliğine yapılan yatırımlar sadece vaat değil somut sonuçlar ile birlikte olmak bir duruş. Karşıyaka Stadı için Büyükşehir'in bir talebi oldu onu da yerine getirdik. İzmir'de maalesef kronikleşmiş sıkıntılar var. Bu noktada hükümetin bakanlıkları, kurumları başta olmak üzere tüm İzmir milletvekili ve teşkilat olarak İzmir'imizin yanındayız" diye konuştu.

'SU, ASLA SİYASETİN MALZEMESİ DEĞİL'

"Su demek hayat demek" diyen Kasapoğlu, "Su, asla siyasetin malzemesi değil, ancak bunun için herkesin görevini yapması lazım bu noktada 36 baraj inşa ettik. 20 göletimiz 5 içme suyu tesisimiz var 60 milyar TL'den fazla yatırımımız var. Kesintilerle vatandaşımızı susuzluğa mahkum eden bir süreçle karşı karşıya kaldık. Su sorunu dünden bugüne çözülecek bir sorun değil. İstanbul'un Cumhurbaşkanımız tarafından yerel yönetim olarak 94 yılında başlattığı bir süreç var" ifadelerini kullandı.

'İZMİR'İN 3 BARDAK SUYUNDAN BİRİ BARAJDAN ÇIKINCA KAYBOLUYOR'

Şehrin yönetiminde eksiklerin olduğunu söyleyen Kasapoğlu, "CHP yerel yönetimi, vatandaşları susuzluğu mahkum etmesi en büyük yanlışlarından biri. Bu süreçleri pozitife çevirecek bir yaklaşım göremiyoruz. İzmir'in 3 bardak suyundan biri boru hatların kaçak olduğu ve şebeke eski olduğu için barajdan çıkınca kayboluyor. Tahtalı Barajı'nda 0,17'ye kadar düştü. Bu kadar yağmura rağmen şu an 2,55'te. Bu nedenle bu işler söylemle, ideolojik birtakım kisvelerle yapılacak işler değil. Vatandaşın derdiyle dertlenip doğru ekip, vizyon ile yapıcı her yaklaşıma kucak açıcı bir yaklaşışım ile çözülür" dedi.

'ELİNE YÜZÜNE GÖZÜNE BULAŞTIRAN BİR ZİHNİYET VAR'

"İzmir, deprem riski olan bir şehir" diyen Kasapoğlu, "Yapı stoku itibariyle manzarayı görüyoruz. Merkezi hükümet olarak 30 binden fazla konutu şehre kazandırdık. Şimdi 20 bin konutluk planımız da hızla ilerliyor. Ancak bu konuda vatandaşın vermiş olduğu sorumluluğunu yerine getiremeyen bu işi eline yüzüne gözüne bulaştıran bir zihniyet var. Kooperatif sürecini biliyorsunuz. Bu noktada bize yer ürettiklerinde konut ve kentsel dönüşüm noktasında yeni adımlar atacağımızı söylüyoruz. Konut projelerimiz ile birlikte yerel yönetimlerin açtığı davaları da siz biliyorsunuz. Yapıcı olmak, inşa eden olmak lazım. Maalesef burada da bırakın, inşa etmeyi engelleyen farklı vesileler ortaya koymaya çalışan bir anlayış var. Umuyoruz ki 2026'da dersler çıkartarak, daha yapıcı bir duruş ortaya koyarlar. Bu şehrin vatandaşın vakti kıymetli. Trafikte saatlerin geçmesi kötü bir durum. Bu anlamda ulaşım mastır planı bile yok. Çevre yolu ve Konak Tüneli olmasa, trafiği hayal dahi edemiyorum. Bu anlamda da ciddi bir yetersizliği görüyoruz. İzmir Körfezi bambaşka bir sorun yıllardır mazeret belediyeciliği çerçevesinde sürekli suçlayarak vatandaşı koku ve kirliliğe mahkum eden bir yönetim anlayışı. Hükümet olarak da gerekli adımları attık. Bu süreçte onların adımları birbirimize, İzmir'in hemşehrisine, sıkıntısına derman olsun. Körfez konusunda yapılan çalışmalara en ciddi desteği vermeye hazırız" diye konuştu.

Toplantının ardından Kasapoğlu ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.