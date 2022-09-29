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Karadağ, 6 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti

Politika Haberleri

Karadağ, 6 Rus diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

Karadağ Dışişleri Bakanlığı 6 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ederek sınır dışı ederken, Rusya da Karadağ'daki konsolosluk faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.

Karadağ Dışişleri Bakanlığı 6 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ederek sınır dışı ederken, Rusya da Karadağ'daki konsolosluk faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.

Karadağ, 6 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ederek sınır dışı etti. Karadağ Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'ne ve iki ülke arasındaki karşılıklı saygıya aykırı olan eylemler nedeniyle Rusya Büyükelçiliği'nin Karadağ'da akreditasyonu bulunan 6 diplomatını istenmeyen kişi ilan ediyor" denildi.

Karadağ'ın açıklamasının ardından Rusya'nın Karadağ Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada ise, büyükelçiliğin konsolosluk çalışmalarını askıya aldığı duyurularak, "Sevgili Rusya Federasyonu vatandaşları, Karadağ makamlarının Rusya Federasyonu'nun Karadağ Büyükelçiliğine yönelik düşmanca eylemleri nedeniyle, büyükelçiliğin konsolosluk bölümünün çalışmalarının 30 Eylül'den itibaren durdurulduğunu size bildirmek zorundayız" denildi.

Rus vatandaşları komşu ülkelerdeki büyükelçilik ve konsolosluklara yönlendirildi. - PODGORICA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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