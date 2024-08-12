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Karabük'te Eskipazar Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni yatırımlar başlıyor

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AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Eskipazar Organize Sanayi Bölgesi'nde bir firmanın temelini attığını ve diğer firmaların da proje çalışmalarına başladığını açıkladı. Şahin, Eskipazar OSB'nin Karabük'e değer katacağını ve bölgenin kalkınmasında etkin bir rol oynayacağını belirtti.

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Eskipazar Organize Sanayi Bölgesinde ( Osb ) bir firmanın temelini attığını, bazı firmaların ise proje çalışmalarını başlattığını söyledi.

Milletvekili Ali Keskinkılıç ile toplamda 347 hektar alanı bulunan sanayi bölgesini incelediklerini anlatan Şahin, "Karabük'ümüz bir sanayi kenti. Ülkemizin ilk ağır sanayisi bizde. Sanayi kültürüne sahip birkentte yaşıyoruz. Bunu geliştirmek ve güçlü yarınlar oluşturmak bizim asli görevimiz. Eskipazar OSB Karabük için güçlü bir yarın demektir. Eskipazar OSB, içinde barındırdığı ulaşım özellikleri ile geleceğin üretim üssü olacak ve bölgenin daha çok kalkınmasında etkin bir rol oynayacak.Eskipazar OSB Karabük'e değer katacak" dedi.

Bölgede çalışmaların hızla devam ettiğini vurgulayan Şahin, "Eskipazar OSB'de bulunan 73 parselin tamamı tahsis edildi. Bir firma temelini attı, yükseltiyor. Bir çok firmada proje çalışmalarını sürdürüyor. Burası modern sanayi altyapısıyla yerelden evrensele üretimin parlayan yıldızı, istihdamın ve sürdürülebilir kalkınmanın adresi olacak. Yaklaşık 6 bin kişi burada istihdam edilecek. Bütün bu özellikleri ile çok önem arz eden Eskipazar OSB'deki çalışmaların her aşamasıyla ilgileniyor, yakından takip ediyoruz. Bir an önce vücut bulması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" diye konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Organize Sanayi Bölgesi Milletvekili Cem Şahin Eskipazar AK Parti OSB Politika Ekonomi Güncel Haberler

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