Karabük'te Eğitim ve Kamu Hizmetlerine Yatırımlar Başlıyor

Karabük'te Eğitim ve Kamu Hizmetlerine Yatırımlar Başlıyor
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AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Cem Şahin, Karabük'teki eğitim ve kamu hizmetlerine yönelik önemli yatırımlar hakkında bilgilendirmede bulundu. İki yeni okul ve Eflani Hükümet Konağı'nın yapım işlerinin ihale süreçleri tamamlandı.

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, Karabük'teki yatırımlarla ilgili değerlendirmede bulundu.

Cem Şahin, eğitim ve kamu hizmetlerine yönelik önemli yatırımların hayata geçirilmesi için yeni ihale süreçlerinin tamamlandığını, buna göre12 ve 16 sınıflı iki okul ve Eflani Hükümet Konağı binalarının yapım işinin başlayacağını belirtti.

Şahin, yaptığı açıklamada,Karabük İl Özel İdaresi tarafından yürütülen proje çerçevesinde, Kayabaşı Mahallesi'nde 12 sınıflı Mehmet Akif İlkokulu yapım işinin,Kapullu'da 16 sınıflı Özel Eğitim Uygulama Okulu yapım işinin 30 Haziran'da,Eflani İlçesi Emniyet Müdürlüğü Binası (Hükümet Konağı) ikmal inşaatı yapım işininise 1 Temmuz'da ihale edildiğini ve yüklenici firmaların belirlendiğini söyledi.

Söz konusu projelerin yüklenici firmalar tarafından360 güniçerisinde tamamlanarak hizmete sunulacağının altını çizen Şahin,"Her alanda Karabük'ümüzün ihtiyaçlarını gözeterek planladığımız bu yatırımlar, sadece binalar değil; yarınlara yapılan güçlü birer adımdır. Her bir projede hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırma hedefiyle çalışıyoruz. Karabük'ün dört bir yanında yükselen bu eserler, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun yereldeki somut yansımalarıdır. İhalesi tamamlanan projelerin verilen sürelerinde öncesinde tamamlanarak milletimizin hizmetine sunulması için süreci yakından takip ediyoruz" diye konuştu.

Şahin ayrıca,Temmuz ayı içerisinde,Gölören Köyü-Saitler Köyü depo yapımı ileKayı Köyü depo tadilatı yapım işinin,Eskipazar Çok Programlı Anadolu Lisesi ve pansiyon binası bakım-onarım işinin, Ovacık Spor Lisesi, pansiyon binaları, spor salonu bakım-onarım ve çevre düzenlemesinin, Mehmet Mescier Özel Uygulama Okulu bakım-onarım işinin, Beşbinevler Mahallesi'nde 16 sınıflı okul binası yapım işinin İl Özel İdaresi tarafından hale edileceğini de sözlerine ekledi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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