Kapıköy Gümrük Kapısı'nda sessizlik

Van'ın Saray ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin İran'a açılan sınır kapılarından biri olan Kapıköy Gümrük Kapısı'nda geçişler normal seyrinde devam ediyor.

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından bölgede tansiyon yükselirken, gözler Türkiye-İran sınırına çevrildi. Muhtemel bir hareketlilik ihtimali nedeniyle Van'ın Saray ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin İran'a açılan sınır kapılarından biri olan Kapıköy Gümrük Kapısı'ndaki durum merak konusu oldu. Sınır kapısında yapılan gözlemlerde ise herhangi bir yoğunluk yaşanmadığı görüldü. Giriş ve çıkışlarda sakinlik hakim olurken, araç ve yolcu trafiğinin olağan seyrinde devam ettiği belirtildi. Kapıdan hem Türkiye'ye girişlerin hem de İran'a çıkışların rutin şekilde sürdüğü görüldü.

Ziyaretçiler programlarını yarıda bıraktı

İran'da bir organizasyon için bulunan Fikret Hakan Öngür, yaşanan olaylar nedeniyle planlarını tamamlayamadan Türkiye'ye dönmek zorunda kaldıklarını belirtti. Öngür, konakladıkları otelin yakınında şiddetli bir patlamaya tanıklık ettiklerini ve bölgedeki durumun endişe verici olduğunu ifade etti.

Tahran, İsfahan ve Tebriz'e yönelik saldırıların gerçekleştiğini dile getiren İran vatandaşı Nasır Selim ise saldırıların hedefi ve nedenleri hakkında net bir bilgiye ulaşılamadığını belirtti. Selim, bölgedeki ekonomik şartların birçok vatandaşın güvenli bölgelere geçişini zorlaştırdığını söyledi.

"Korkumuz yok, ülkemizden ayrılmıyoruz"

Tebriz şehrinde yaşayan Mehin Karahan, bölgedeki gerilime rağmen ülkelerini terk etmediklerini ve durumun zorluğuna rağmen dayanışma içinde olduklarını ifade etti. Karahan, çatışma atmosferine rağmen kimseden korkuları olmadığını ve gerekirse kendilerinin de ülkeleri için savaşacağını dile getirdi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı