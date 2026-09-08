Kanada’nın ABD mallarına yönelik gümrük vergileri yürürlüğe girdi

Kanada'nın bazı ABD mallarına yönelik gümrük vergisi uygulama kararı, yürürlüğe girdi.

Kuzey Amerika komşuları ABD ile Kanada arasındaki ticaret savaşı kızıştı. Kanada'nın milyarlarca dolarlık ABD ürününe yönelik gümrük vergileri, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Bu kapsamda yüzde 15'ten yüzde 50'ye varan gümrük vergileri, ABD'den ithal edilen 27.6 milyar dolarlık (20 milyar ABD doları) ürüne uygulanacak, çelik, alüminyum, süt, peynir, golf sopaları, ceket, tişört, tuvalet kağıdı ve klima gibi bazı ev aletleri, forkliftler ve endüstriyel kalıpları hedef alacak.

Kanada'nın gümrük vergisi misillemesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın benzer değerdeki Kanada ürünlerine yüzde 50 oranında gümrük vergisi uygulamasından haftalar sonra geldi. Kanada'nın gümrük vergisi için açıkladığı ilk listede taze balık ve ıstakoz da yer alıyordu, ancak Kanada deniz ürünleri endüstrisinden gelen tepkiler üzerine bu ürünler listeden çıkarıldı.

ABD'nin uyguladığı gümrük vergileri hokey sopaları ve çimento gibi ürünleri hedef alırken, Kanada'nın ABD'ye yaptığı ihracatın yaklaşık yüzde 5.5'ini olumsuz yönde etkiledi.

Trump'tan yeni tehdit

ABD Başkanı Donald Trump son olarak dün Kanada merkezli uçak üreticisi Bombardier Aviation'ın üretimini ABD'ye taşımaması halinde ABD'deki satışlarını engelleyeceği tehdidinde bulunmuştu. Trump, Truth Social platformunda büyük harflerle, "Artık ABD'de Bombardier satışı yok!" ifadelerini kullanırken, satışları nasıl durduracağına dair bir açıklama yapmadı.

Şu anda ABD havayollarının iç hat filolarında binlerce Bombardier uçağı hizmet veriyor.

Trump ayrıca Ağustos ayında Kanada sınırındaki Ontario Gölü'nün adını "Amerika Gölü" olarak değiştirilmesine ilişkin kararname imzalamıştı.

Ticaret görüşmeleri çıkmazda

İki taraf arasındaki müzakereler, Washington'da günlerce süren görüşmelerin ardından 21 Ağustos'ta çıkmaza girmiş, Kanada Başbakanı Mark Carney ticaret görüşmelerini askıya alma kararı almıştı. Carney, Trump yönetiminin şartlarının "kabul edilemez" olduğunu söylemiş ve ABD'li müzakerecilerin son anda Kanada'nın diğer ülkelerle yaptığı ticaret anlaşmalarına kısıtlamalar getirdiğini belirtmişti. Ottawa ve Washington o zamandan bu yana müzakerelere başlamazken, karşılıklı suçlamalara devam etti. Geçtiğimiz hafta gazetecilere konuşan Kanada Başbakanı Mark Carney, Kanada'nın hala ABD ile "kalıcı" ve her iki ülkenin de çıkarlarına en uygun bir anlaşma arayışında olduğunu söylemişti. Carney, "Amerikalılar hazır olduğunda oturup bu anlaşmayı yapmaya hazırız" ifadelerini kullanmıştı. ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ise geçtiğimiz perşembe günü yaptığı açıklamada, topun artık Kanada'nın sahasında olduğunu belirtmişti. Greer, Fox News'e verdiği röportajda, "Onlara en iyi teklifi sunduk, geri çevirdiler" demiş, görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasından bu yana Kanadalılarla iletişimin çok az olduğunu sözlerine eklemişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı