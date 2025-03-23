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Kanada Başbakanı Mark Carney, Erken Seçim Kararını Açıkladı

Kanada Başbakanı Mark Carney, Erken Seçim Kararını Açıkladı
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Justin Trudeau'nun istifasının ardından yeni başbakan olan Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'ya yönelik tehditlerine karşı güçlü bir ekonomi oluşturmak amacıyla 28 Nisan'da erken seçime gidileceğini duyurdu.

Kanada Başbakanı Mark Carney, 28 Nisan'da erken seçime gidileceğini duyurdu.

Justin Trudeau'nun görevinden istifa etmesi sonrasında Kanada'nın yeni başbakanı olan Mark Carney, göreve gelmesinin ardından erken seçim kararı aldı. Başkent Ottawa'da parlamentoyu feshetmek için Genel Vali Mary Simon ile görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Carney, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'ya yönelik tehditleriyle güçlü şekilde mücadele etmek amacıyla 28 Nisan'da erken seçime gitme kararı aldığını duyurdu. Carney, "Başkan Trump'ın haksız ticari hamleleri ve egemenliğimize yönelik tehditleri nedeniyle hayatımızın en büyük kriziyle karşı karşıyayız. Yanıtımız, güçlü bir ekonomi ve daha güvenli bir Kanada inşa etmek olmalı. Trump, Kanada'nın gerçek bir ülke olmadığını iddia ediyor. Bizi parçalamak istiyor, böylece ABD bize sahip olabilecek. Buna izin vermeyeceğiz" dedi.

Kanada'da 20 Ekim'e kadar seçime gidilmesi gerekmezken, Carney, ocak ayından bu yana anketlerde kaydettiği dikkat çekici toparlanmayı kullanmayı umuyor. Kanada Merkez Bankası eski başkanı 59 yaşındaki Carney'nin siyasi deneyimi bulunmazken, 10 Mart'ta Liberal Parti içinde yapılan oylamada partinin yeni lideri olarak seçilmişti. Carney, 15 Mart'ta yemin ederek göreve başlamıştı. - OTTAWA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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