Kamu Toplu Sözleşmesi'nde 11 hizmet kolunda kısmi uzlaşma sağlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi dördüncü toplantısı sonrası yapılan kısmi uzlaşma ile 11 hizmet kolunda imzaların atıldığını açıkladı.

Bakan Işıkhan: "Kısmı uzlaşmayla 11 hizmet kolunda imzalarımızı attık"

ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi dördüncü toplantısı sonrası "Kısmı uzlaşmayla 11 hizmet kolunda imzalarımızı attık" açıklamasında bulundu.

Bakan Işıkhan 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi dördüncü toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamada bulundu. Işıkhan, "Kısmı uzlaşmayla 11 hizmet kolunda imzalarımızı attık. Tüm kamu görevlilerimize hayırlı olsun. Memur emeklilerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Allah utandırmasın. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na yakışan bir süreç içerisinde çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik" şeklinde konuştu.