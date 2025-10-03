Kaman'da Ulaşım Altyapısına 2.7 Milyar Lira Yatırım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kaman Çevre Yolu ve Kaman Giriş Farklı Seviyeli Kavşağı, Kaman-Savcılı-Kırşehir yolunun Savcılı-Kırşehir kesimi ile Kaman Şehir Geçişi projelerinin toplu açılış törenini yarın gerçekleştireceklerini açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Toplamda yaklaşık 2,7 milyar liralık yatırımla Kaman'ın ulaşım altyapısını güçlendirdik" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırşehir'in en büyük ilçesi Kaman'da hayata geçirilen üç ayrı karayolu yatırımının resmi açılış törenini yarın gerçekleştireceklerini bildirdi. Bakan Uraloğlu, Kaman Çevre Yolu ve Kaman Giriş Farklı Seviyeli Kavşağı, Kaman-Savcılı-Kırşehir yolunun Savcılı-Kırşehir kesimi ile Kaman Şehir Geçişi projelerinin tamamlandığını belirterek, "Toplamda yaklaşık 2,7 milyar liralık yatırımla Kaman'ın ulaşım altyapısını güçlendirdik" ifadelerini kullandı.

Kaman'ın ulaşım altyapısını güçlendirme hedefiyle 6,6 kilometre uzunluğundaki Kaman Çevre Yolu'nu bitümlü sıcak karışım kaplamalı hale getirdiklerini belirten Uraloğlu, "Bu kapsamda şehir merkezi ile çevre yolunu bağlayan noktada köprülü kavşak inşa ederek trafiğin kesintisiz ve güvenli akışını sağladık. Proje kapsamında 35 metre uzunluğunda bir köprü ve bin metre uzunluğunda kavşak kolları yaptık" dedi.

70,5 kilometre uzunluğundaki Kaman-Savcılı-Kırşehir il yolunun 48,2 kilometrelik Savcılı-Kırşehir kesimini de tamamladıklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, "Yolun platform genişliğini 7-8 metreden 10-12 metreye çıkardık. Geometrik standartları yükselttiğimiz yolda ortalama hız 30-50 kilometreden 90 kilometreye ulaştı. Bu sayede güzergahı kullanan araçların Ankara-Niğde Otoyolu ve Kapadokya bağlantısı kolaylaştı. Projenin tamamının hizmete alınmasıyla zamandan 149 milyon lira, akaryakıttan 29 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 178 milyon lira tasarruf edilecek, karbon emisyonu bin 787 ton azaltılacak" dedi.

"Çalışma özellikle bayram ve tatil dönemlerinde şehir merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltacak"

3,7 kilometre uzunluğundaki Kaman Şehir Geçişi'nin bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında yenilendiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Güzergahtaki iki hemzemin kavşak ile üstyapı ve sanat yapıları elden geçirilerek, ulaşım konforunu artırdık. Çalışma özellikle bayram ve tatil dönemlerinde şehir merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltacak, Kaman'ın sosyal ve ekonomik hayatına katkı sağlayacak" dedi. - ANKARA