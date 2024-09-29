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Kabine, yarın toplanıyor! Masada kritik konu başlıkları var

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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın bir araya gelecek Kabine toplantısında ana gündem maddesi İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları olacak. Bölgede yükselen tansiyonun düşürülmesi için atılacak diplomatik adımlar değerlendirilecek. Ayrıca enflasyonla mücadele ve dar gelirli kesimlerin alım gücünün artırılması çabaları da Kabine'de ele alınacak.

Yarın Beştepe'de gerçekleştirilecek Kabine toplantısının ana gündem maddesi İsrail'in Gazze'nin yanı sıra Lübnan'da da gerçekleştirdiği saldırılar olacak. Akan kanın durması için atılabilecek diplomatik adımlar Kabine toplantısında masaya yatırılacak. Öte yandan enflasyonla mücadelede yapılması gerekenler de Kabine'de değerlendirilecek.

KABİNE'NİN ANA GÜNDEM MADDESİ LÜBNAN

Kabine, yarın Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kabine'nin ana gündem maddesi, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail'in suikastında öldürülmesi, Lübnan ve Gazze'deki saldırılar olacak. Ankara'nın yakından takip ettiği gelişmeler Kabine'de masaya yatırılacak. Çatışmaları bütün bölgeye yayma çabası içinde olan İsrail'e karşı Türkiye'nin atacağı diplomatik adımlar değerlendirilecek.

Kabine, yarın toplanıyor! Masada kritik konu başlıkları var

ERDOĞAN'IN NEW YORK TEMASLARI DA GÖRÜŞÜLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler zirvesi kapsamında ziyaret ettiği New York'ta çok sayıda ikili görüşme de gerçekleştirdi. Görüşmelerin yansımalarının da Kabine'de konuşulması öngörülüyor.

EKONOMİ, KABİNE'NİN VAZGEÇİLMEZ GÜNDEMİ

Kabine toplantısından bir gün sonra TBMM yeni yasama yılına başlayacak. Yeni dönemde yapılacak yasama çalışmaları da Kabine'de konuşulacak. Ekonomideki son duruma Kabine'de geniş yer ayrılacak. Yüzde 40'lık enflasyon hedefine ulaşılması için hayata geçirilecek ek önlemler, emeklilerin, dar gelirli kesimlerin alım gücünün yükseltilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirilecek.

Kabine, yarın toplanıyor! Masada kritik konu başlıkları var
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika

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Yorumlar (12)

Özcan Özcan:

YA BOŞVERİN BİZİM MESELERİMİZİ NE YAPACAKSINIZ TÜRK MİLLETİNİ VE TÜRKİYE DEVLETİNİ FİLİSTİNE ODAKLANIN.

24
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Baba Yabgu:

Ekonomi sorun mu tuike söylersiniz biraz daha indirir enflasyonu

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Nayci İbrahim:

Emeklinin,emekçinin ,memurun,ve işçinin durumu görülecek değil her hakde ...

40
2
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VEFA:

Aman aman emeklileri görüşmeyin, yine hesap emekliye kalmasın!...

30
7
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Mücahit Kılıç:

Konu emekliye ve dar kesim e geldiyse ektra vergi koyacak sanırım maaşlara

27
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İlhan Fırat:

Eminimki ; asgari ücretli , emekli , işçi , yükselen enflasyon, mülteciler , ekonomi hariç herşey konuşulur

24
1
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Ülkücü Gençlik:

Yenilir içilir sonra dağılırlar

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1
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Mehmet :

Netenyahu abd'yi bile dinlemiyor daha ne diplomatik adımı? "Hıııım akıllı ol bakim" mi diyeceksiniz?

11
1
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Serkan Silingir:

açlık sınırı 65 bin tl dar gelirli asgari ücret 17bin tl Ev kirası ortalama 10 bin tl elk. şu. dgaz. mutfak. telefon. çocuk masrafı. yol parası extra çıkan masraflar derken ulan üstüne para koymamız lazım cepten ekonomi mi kaldı insan yaşarken ölmüş aksini iddia eden buyursun

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0
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Alper Ünver:

Haniye teröristi öldü gitti diye yas ilan ettiniz şimdide nasrallah uçtu diyemi yas ilan edeceksiniz

3
3
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