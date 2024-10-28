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Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanıyor. Ana gündem maddesini terörle mücadelenin oluşturacağı toplantıda TUSAŞ tesislerine yönelik hain terör saldırısı ve saldırı sonrasında başlatılan hava harekatının çıktıları ele alınacak. Yine "yenidoğan çetesi"ne yönelik son gelişmeler ve Türkiye'nin uyguladığı ekonomi politikası da Kabine'nin önemli başlıkları arasında yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor. Kabinenin ana gündem maddesini terörle mücadele oluşturacak. TUSAŞ tesislerine yönelik hain terör saldırısı kabinede değerlendirilecek. Terör saldırısı sonrasında başlatılan hava harekatının çıktıları ele alınacak. Yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden operasyonlardaki son durum görüşülecek.

OPERASYONLAR MASAYA YATIRILACAK

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanı sıra, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğünün terör ve suç örgütlerine yönelik operasyonları da masaya yatırılacak.

YENİDOĞAN ÇETESİNE YÖNELİK GELİŞMELER GÜNDEMDE

İstanbul'da yenidoğan bebeklerin bulunduğu yoğun bakım ünitelerini ticarethane haline getiren suç örgütü 'yenidoğan çetesi'ne yönelik son gelişmeler de kabinede değerlendirilecek. Kabinenin bir diğer gündem maddesi ise İsrail'in bir yıldır uyguladığı soykırım ve işgal politikası olacak.

EKONOMİ POLİTİKASI KABİNE'DE GENİŞ YER BULACAK

Toplantıda Türkiye'nin uyguladığı ekonomi politikası da geniş bir yer bulacak. Enflasyonun tek haneye düşürülmesi, yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı gibi konularda gelinen son durum analiz edilecek. Stokçuluk, fahiş fiyata ceza ve fırsatçılar da kabinenin önemli başlıkları arasında.

TAĞŞİŞ YAPAN FİRMALARA CEZALAR ELE ALINACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı geçtiğimiz günlerde taklit ve tağşiş ürünleri listesini güncellemiş, ürünlerinde sahtekârlık yapan firmaları ifşa etmişti. Kabinede tağşiş yapan firmalara verilecek ceza miktarlarında herhangi bir düzenlemeye ihtiyaç duyulup duyulmayacağı da tartışılacak.

Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Yenidoğan Çetesi Yenidoğan Güvenlik Politika Ekonomi Türkiye Kabine Dünya Terör TUSAŞ

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Yorumlar (14)

Selim Adanalı:

Cumhurbaşkanı başkanlık yapıyorsa o işte hayır olmaz

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Birşey demedimki:

Yeni bir vergi buldu sanırım. Onu açıklayacak bence... korkuyorum..

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12
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Yalçın Şen:

toplanmasaniz ülke de herşey daha yolunda gider aslında.

85
12
yanıtYanıtla
Erol Birol :

Başkanlık sistemi ülkeyi batma noktasına getirdi.

61
9
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Emre Yeşilyurt:

Kendi işi hariç her işe bakıyor !

57
11
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dehide:

Memur maaşlarına ek zam da konuşulsun 25 çok az

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Ayhan erdem:

Sizden taraf youm olsa hemen yayınlarsınız değilmi işde ulke medyasının halı bu

19
4
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ibrahim ibrahim:

KENDİLERİ ÇALIP KENDİLERİ OYNUYORLAR , GÜNDEM DEĞİŞTİRME ÇABALARI... YUTMUYOR MİLLET ARTIK BU MASALLARI

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Anty-Partizan:

Bu Sorunlarin Olmamasi Icin Devlet Kurumlarinin, Periodic Guncellemeler Ile Yapmasi Gereken STANDARDIZASYONLARI Uygulayip Uygulanmadigini Sormaz Ise, TC Ciftliginde Gene Degisen Birsey Olmayacak..

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4
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Dilek Usta:

Yurtdışı sözler tutulsun. Bir cümleyle kanun çıkar. TAM ÇALIŞMA HAKKI SÖZÜ VERDİNİZ.

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