Kabine asgari ücret için yarın bir araya geliyor! İşte masadaki senaryolar

Kabine toplantısı yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek. 2024 yılında geçerli olacak asgari ücrete Kabine toplantısında geniş yer ayrılacak. Yeni asgari ücretin hafta içinde açıklanması öngörülürken,enflasyon üzerinden yapılan hesaplamaya göre asgari ücret zammında alt sınır yüzde 40. Refah payının da bu orana eklenmesi durumunda asgari ücrete yapılacak yüzde 50'leri bulabilir. İşte masadaki zam senaryoları...

KABİNE'NİN ANA GÜNDEM MADDESİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI

Kabine yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Yılın son kabine toplantısının ana gündem maddesi ekonomi olacak. Kabinede memur ve emekli maaşlarına yapılacak artışın yanı sıra milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2024 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret de masaya yatırılacak.

BAKAN IŞIKHAN, KABİNE'Yİ BİLGİLENDİRECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, son durumla ilgili Kabine'yi bilgilendirecek. Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalarında gelinen son noktayı anlatacak.

ASGARİ ÜCRETE BU YIL TEK ZAM YAPILACAK

2022 ve 2023 yıllarının aksine 2024'te asgari ücrete tek zam yapılacak. Temmuz ayında ikinci bir toplantı yapılmayacağını söyleyen Bakan Işıkhan, "İkinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor." demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da tek zam olacağını belirterek, çalışanları enflasyona ezdirmeyecekleri mesajını vermişti. Asgari ücrete 2022 ve 2023 yıllarında temmuz ayında ara zam yapılmıştı.

ASGARİ ÜCRETTE ZAM SENARYOLARI

Hem Orta Vadeli Program'da hem de Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 65. Bu orana göre 6 aylık enflasyon yüzde 37.76 seviyesinde. Kulislerde konuşulanlara göre, asgari ücret zammında alt sınır yüzde 40. Buna göre 6 aylık enflasyon beklentisi olan yüzde 37.76'lık oranın en az yüzde 40'a yuvarlanması bekleniyor. Ancak refah payı eklemesiyle oran yüzde 50'lere kadar çıkabilir.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar ise şu şekilde:

Yüzde 35'lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira

Yüzde 40'lık zamda 15 bin 962 lira

Yüzde 45'lik zamda 16 bin 532 lira

Yüzde 50'lik zamda 17 bin 103 lira

Yüzde 55'lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 11 Aralık'ta yaptı. İlk toplantının ardından asgari ücret belirleme aşamalarındaki takvim oluşturularak, yapılan çalışmalar paylaşıldı. Komisyon, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yaptı. Toplantıda temel ekonomik veriler masaya yatırıldı. İki toplantıda da henüz bir rakam telaffuz edilmedi. Asgari ücrette 3. toplantının tarihi henüz açıklanmadı. Asgari ücretin 31 Aralık sonuna kadar belirlenmesi gerekiyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET 11 BİN 402 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

BAKAN IŞIKHAN: BİR RAKAM YOK, KOMİSYONUMUZ ÇALIŞIYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret belirleme çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Işıkhan şunları söyledi: "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı için henüz karar almış değiliz. Ekipler çalışıyor. İnşallah bu hafta içinde açıklamayı arzu ediyoruz . Bir rakam yok, komisyonumuz çalışıyor. Şu an paylaşacak bir şeyimiz yok çünkü o zaman Asgari Ücret Tespit Komisyonumuza haksızlık etmiş oluruz. Çalışıyorlar. Geldiği zaman da biz 3 taraf olarak yan yana geleceğiz, kararı verip, açıklayacağız."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

KABİNE'DEKİ DİĞER KONU BAŞLIKLARI

Öte yandan Kabine toplantısının bir diğer önemli gündem maddesi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik operasyonları olacak. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları da toplantının gündeminde olacak. Kalıcı ateşkes sağlanması için Türkiye'nin attığı diplomatik adımlar ve insani yardımlar ele alınacak.