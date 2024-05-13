Üye Girişi
Haberler

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, MHP İl Başkanı Veysel Şahin'i ziyaret etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, MHP İl Başkanı Veysel Şahin'i ziyaret etti. Tugay, ziyarette kabul ve misafirperverlikleri için teşekkür ederek, seçim sürecinde siyasi etik değerlere hassasiyet gösterildiğini, demokratik olgunluk içinde bir seçim süreci geçirdiklerini belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, MHP İl Başkanı Veysel Şahin'i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tugay'a CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da eşlik etti.

Tugay, ziyarette kabul ve misafirperverlikleri için teşekkür ederek, seçim sürecinde siyasi etik değerlere hassasiyet gösterildiğini, demokratik olgunluk içinde bir seçim süreci geçirdiklerini belirtti.

Kentin sorunlarını çözmek için iş birliği ve görüş alışverişlerini sürdürme dileğini dile getiren Tugay, şunları kaydetti:

"Onlar da çok olumlu karşıladılar. Bundan sonraki dönemde İzmir adına İzmirlileri temsilen tüm siyasi partilerimizle birlikte kenti yönetmek istiyoruz. Tüm İzmir'e eşit belediye hizmeti verme konusunda kararlıyız. Umuyorum bu güzel iş birlikleri, olumlu hava kentimizde çok olumlu sonuçlar doğuracak. Zaman zaman bir araya gelerek kentimizin sorunları hakkında ortak değerlendirmeler yaparak çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Politika

Veysel Şahin Cemil Tugay İzmir MHP Politika Güncel Haberler

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

 İlkokulda başladı, lisede devam etti! İstanbul'da 15 kişi, talihsiz kız çocuğuna şantajla tecavüz etti

İlkokulda başladı, lisede devam etti! İstanbul'da 15 kişi, talihsiz kız çocuğuna şantajla tecavüz etti

 Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet getirdi

Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet getirdi

 Özel'in Arapça tabela çıkışına Şahan Gökbakar'dan tepki: Bu ülkeye yapılmış en büyük haksızlık

Özel'in Arapça tabela çıkışına Şahan Gökbakar'dan tepki: Bu ülkeye yapılmış en büyük haksızlık
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title