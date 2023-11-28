İYİ Parti Milletvekili Ümit Özlale, YouTuber'ların vergilendirilmesinin artırılması gerektiğini söyledi

İyi Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bugün görüşülmeye başlanan torba kanun teklifiyle ilgili, "YouTuber dediğimiz, bu kazançların vergilendirmesinde bunlar tamamen kayıt dışıydı şimdi yüzde 15'lik sabit bir vergi getiriliyor; ben bunun artırılması gerektiğini düşünenlerdenim. Yani bunun en az kurumlar vergisi kadar artırılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

AKP'nin hazırlayarak TBMM'ye sunduğu ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlandı.

İYİ Parti Grubu adına konuşan İzmir Milletvekili Ümit Özlale, özetle şunları dile getirdi:

" İ LK BAŞTA BU VERG İ MEVZUATINI BAS İ TLEŞTIRMEL İYİZ "

"Bizim çok karışık bir vergi mevzuatımız var. Bu vergi mevzuatımızda da istisna ve muafiyetler çok fazla. Bu açıdan bizim ilk başta bu vergi mevzuatını basitleştirmemiz, vergi harcamaları dediğimiz bu istisna ve muafiyetlerin bütçenin neredeyse yüzde 20'sini oluşturduğu bir yerde bu istisna ve muafiyetleri azaltmamız gerekiyor. Nasıl azaltacağız? Çok detaylı, etkili bir etki analizi yapmamız lazım. Bu istisna ve muafiyetlerin etkisini ölçersiniz, hangilerinin faydası olduğunu, hangilerinin çok fazla bir fayda getirmediğini ölçersiniz, ondan sonrasında da istisna ve muafiyetleri zaman içerisinde azaltırsınız.

"KDV İ ADELER İ NDE İ ADE HAKKININ KISMEN VEYA TAMAMEN KALDIRILMASI İ HRACATI KAPSAMAMALI"

Önümüzdeki torba yasada önemli olan şeylerden bir tanesi bu KDV iadelerinde iade hakkının kısmen veya tamamen kaldırılması veya yeniden koyulması konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmesi. Son tarafı bir tarafa koyacak olursak ben vergi istisna ve muafiyetlerinin bu açıdan kısılmasının önemli olduğunu düşünüyorum fakat bunun ihracatı kapsamaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bizim önümüzdeki dönemde sıfır cari açık gibi çok iddialı bir hedefimiz var, o yüzden bu KDV iadelerinin iade hakkının kısmen veya tamamen kaldırılmasında ihracatçımız bundan mutlaka istisna tutulmalı. Onun dışında, ben muafiyet ve istisnaların azaltılmasını olumlu buluyorum.

"KUR KORUMALI MEVDUAT SİSTEMİNİ BEN BİR SERVET TRANSFERİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Kur korumalı mevduat hesaplarından elde edilen gelirlere sağlanan kurumlar vergisi istisnası 30 Haziran 2024'e kadar uzatılacak. Ben buna karşıyım. Kur korumalı mevduat sistemini ben bir servet transferi olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla burada bir kurumlar vergisi istisnasının özellikle sermayeyi vergilendirdiğimiz bu dönemde, 30 Haziran 2024'e kadar uzatılmaması gerektiğini düşünüyordum, en azından 2024 'e kadar uzatıldıktan sonra, ondan sonra uzatılmayabilir.

"YOUTUBERLERDEN ALINACAK YÜZDE 15'LİK SABİT VERGİ EN AZ KURUMLAR VERGİSİ KADAR ARTIRILMALI"

Burada 'YouTuber' dediğimiz, bu kazançların vergilendirmesinde bunlar tamamen kayıt dışıydı şimdi yüzde 15'lik sabit bir vergi getiriliyor; ben bunun artırılması gerektiğini düşünenlerdenim. Yani bunun en az kurumlar vergisi kadar artırılması gerektiğini düşünüyorum."