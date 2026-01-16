Haberler

İYİ Parti'li Ergun, zeytin üreticilerinin desteklenmesini istedi

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, zeytin üreticilerinin korunması için güçlü destek mekanizmalarının uygulanması gerektiğini belirtti. Ergun, artan maliyetler ve ihracat yasaklarının zeytin üretimini olumsuz etkilediğini vurguladı.

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, zeytin üreticilerinin güçlü destek mekanizmalarıyla korunması gerektiğini söyledi.

Ergun, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin 41 şehrinde zeytin üretimi yapıldığını, 350 bin ailenin "kutsal ağacın" bereketiyle geçimini sağladığını belirtti.

Muğla'nın zeytin ve zeytinyağı üretiminde önde gelen şehirlerden biri olduğuna dikkati çeken Ergun, "Enflasyon ve artan girdi maliyetlerine rağmen zeytinyağı fiyatları son üç yıldır yerinde saymaktadır. Artık üreticimiz mahsulünü dalda bırakma noktasına gelmiştir. İktidarın plansız ve programsız şekilde uyguladığı ihracat yasağı, Suriye'den yapılan kontrolsüz ithalat gibi politikalar, piyasadaki tüm dengeleri bozmuştur." diye konuştu.

Birçok çiftçinin borç yükü altında ezildiği için ürününü zararına sattığını öne süren Ergun, köylerin boşaldığı için asırlık zeytin ağaçlarının da sahipsiz kaldığını iddia etti.

Zeytin üreticilerinin güçlü destek mekanizmalarıyla korunması gerektiğini ifade eden Ergun, hektar başına doğrudan ödemeler, üretim primleri ve özel depolama yardımlarıyla fiyat istikrarının sağlanması, kooperatifleşmenin teşvik edilmesi gibi önlemlerin hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Ergun, zeytin ve zeytinyağının, Tarımsal Üretim Planlaması kapsamına alınmasını, Muğla, Aydın, Manisa, Balıkesir, Çanakkale, Bursa ve Hatay gibi yoğun üretim bölgeleri için özel teşvikler uygulanmasını istedi.

Kaynak: AA / Gazi Nogay - Politika
