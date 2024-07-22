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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türkiye'nin sorunlarının çözümü için siyasetin sorumluluğunu yerine getireceğini söyledi

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, siyasetin sorunların çözümünde önemli bir rol oynadığını ve halkın yanında yer alarak sorumluluğunu yerine getireceğini belirtti. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise yapısal reform ve parlamenter sistem konularında İYİ Parti ile aynı görüşte olduklarını ifade etti.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, " Türkiye'yi yönetenler tarafından bir dayatmacılık anlayışı ile siyaseti manipüle ya da bloke eden birtakım adımlar atılıyor. Siyaset, olumsuzluklara karşı direnecek ve halkın yanında yer alma iradesini dinamik tutarak, Türkiye'nin yakıcı sorunlarının çözümü noktasında üstüne düşen sorumluluğu yerine getirecektir" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti. Görüşmenin ardından Babacan ve Dervişoğlu, birlikte basın toplantısı düzenledi. Dervişoğlu, siyasetin kendi üzerine yüklenmiş sorumluluktan kaçabilme ihtimali olmadığını söyleyerek, "Dolayısıyla hangi sorunla karşı karşıyaysak o sorunların çözülmesi noktasında siyaset mekanizmasına ve siyasetçilere önemli görevler düşüyor. Kendisi de son derece tecrübeli, devlet umuru görmüş, devlet politikası oluşturmuş ve karşı karşıya bulunduğumuz sorunların çözümü noktasında irade beyan etmiş bir müktesebattan geliyor. Bütün siyasi partiler içerisinde istifade edilebilecek yeterlilik sahibi insanlarla görüş alışverişinde bulunmaktan çok mutlu oluyorum. Ama bütün bunlara rağmen Türkiye'yi yönetenler tarafından bir dayatmacılık anlayışı ile siyaseti manipüle ya da bloke eden birtakım adımlar da atılmaya devem ediliyor. Siyaset, olumsuzluklara karşı direnecek ve halkın yanında yer alma iradesini de dinamik tutarak, Türkiye'nin yakıcı sorunlarının çözümü noktasında üstüne düşen sorumluluğu yerine getirecektir" diye konuştu.

YAPISAL REFORM AYAĞI YOK'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Malum ülkenin en yıkıcı sorunu ekonomi, geçim sıkıntısı ve geniş kitlelerin hızla yoksullaşması. Her ne kadar ekonomi yönetimi ve iktidar bazı makro ekonomik göstergelerdeki iyileşmeleri sürekli vurgulayarak, ekonominin tümünde düzelme oldu, olacak havası oluşturmaya çalışılsa da aslında şu andaki uygulamalarla yapısal reform ayağı olmayan, sosyal ayağı olmayan bir programla ülkedeki ekonomik sorunların çözülemeyeceğini biliyoruz. Görüşmelerimizde de bunu karşılıklı teyit etmiş olduk. Bir başka önemli gündemimiz, anayasaydı. Biliyorsunuz Meclis Başkanı Sayın Kurtulmuş'un başlattığı bir süreç var. Biz Türkiye'de parlamenter sistem, güçlendirilmiş bir parlamenter sistemle ülkenin yönetilmesi gerektiğini, anayasal kurgunun da buna göre yapılması gerektiğini savunduk. Bugüne kadar da bu iddiamızı, bu duruşumuzu aynen koruyoruz. ve bugün görüşmemizde çok memnuniyetle dinledik tekrar karşılıklı teyit ettik ki; İYİ Parti'nin de parlamenter sistemle ilgili çok net açık bir tutumu var. Dolayısıyla bütün bu anayasa çalışmalarında parlamenter sistemi vurgulayan, ülkenin gerçek anlamda güçler ayrılığına dayanan ve denge denetleme sisteminin sağlam bir şekilde dercedildiği bir anayasaya ihtiyacı olduğunu hep beraber savunmaya devam edeceğiz. Tabii ki bir çalışma daveti, bir görüş alışverişi davetine ön yargısız bir şekilde Meclis Başkanı'nın da iyi niyetine güvenerek katılmış durumdayız. Ama anayasa koşulsuz önemlidir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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