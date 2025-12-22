Bakan Yumaklı: Burdur Gölü'ne 5 yılda 5,8 milyar liralık yatırım yapacağız

'İSTİKLAL MARŞI AYNI ZAMANDA BİR MİLLİ MUTABAKAT METNİDİR'

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Burdur programı kapsamında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Uluslararası Bilim ve Sanat Ödülleri törenine katıldı. Törendeki konuşmasında Mehmet Akif Ersoy'un verdiği vaazlarla Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yürütülen Milli Mücadele'de önemli rolü olduğunu belirterek, "Milli Marşımızın müellifi, milletimizin milli ve dini hislerine en güzel şekilde tercüman olmuş kişidir Mehmet Akif. Şiirleri, fikirleri, vatanseverliği hayatı ve ahlakıyla da onu takip edenler için çok önemli mesajlar içeren eserlerini hayatında ortaya koymuştur yol göstericiliğiyle. Milletimize armağan ettiği İstiklal Marşı bu vatanın evlatlarının her duyduğunda, her okuduğunda hislerini en üst düzeye çıkaracak bizler için en önemli bir unsurdur. İstiklal Marşı aynı zamanda bir milli mutabakat metnidir" dedi.

Burdur Gölü ile ilgili eylem planını açıkladıklarını belirten Bakan Yumaklı, Türkiye'de iklim değişikliğinin çok önemli etkisinin her alanda görüldüğünü söyledi. Ülkenin alameti farikası olan göllerde de son dönemde ciddi etkilenmeler, kurumaya yüz tutmuş haller ortaya çıkamaya başladığını, bunlarla ilgili eylem planlarını çalıştıklarını, birkaç ay önce Eğirdir Gölü için eylem planını açıkladıklarını, bugün de Burdur Gölü için eylem planını açıkladıklarını hatırlattı. Burdur'un tarım ve hayvancılık noktasında çok önemli üretimi olan, kendileri için çok kıymetli lokasyonlardan birisi olduğunu söyleyen Bakan Yumaklı, şöyle konuştu:

"Son 23 yılda 48 milyar liralık destekle Burdur'un tarımsal kapasitesini yükseltmek üzere yatırımlar yaptık. Bu yıl içerisinde Burdur merkez ilçesine hizmet verecek Aşağı Müslümler Düğer Sulaması ve Yeşilova'ya hizmet verecek Gökçeyaka 1'inci ve 2'nci kısım YAS Sulama Şebekesi'ni tamamladık. Hayırlı, uğurlu olsun. Hizmete aldığımız bütün bu tesislerle yaklaşık 400 bin dekar araziyi sulamaya açmış olduk, bunun zirai gelir anlamındaki karşılığı yıllık 3,1 milyar liraya tekabül ediyor. Yine kırsal kalkınma destekleri var, ORKÖY destekleri var, bu anlamda da 5 bin 781 projeye destek verdik. Malumunuz şeker pancarı üretiminde de Burdur ayrı bir özelliğe sahip. Son 23 yılda yine şeker fabrikaları arasında en fazla yatırım yapılan fabrikalarımızdan birisi de Burdur Şeker Fabrikası olduğunu ifade edeyim."

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı konuşmasının ardından Uluslararası Bilim ve Sanat Ödülleri'ni verdi. Bakan Yumaklı törenden sonra sektör temsilcileriyle basına kapalı toplantı yaptı.