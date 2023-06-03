İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı oldu

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yeni İçişleri Bakanı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya oldu. Yerlikaya, daha önce Şırnak, Ağrı, Tekirdağ ve Gaziantep valilikleri yapmıştı.