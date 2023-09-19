İstanbul'da PYD/YPG Üyesi 5 Şüpheli Yakalandı

Terör örgütü PYD/ Ypg üyesi oldukları belirlenen yabancı uyruklu 5 şüpheli, İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, PKK/KCK silahlı terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttükleri döneme ait fotoğraf ve bilgi bulunan 8 yabancı uyruklu şüpheli belirlendi. Tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul'un 6 ilçesi olan Ataşehir, Başakşehir, Bağcılar, Esenler, Güngören ve Küçükçekmece'de 7 farklı adreste operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca yapılan aramalarda şüphelilere ait dijital materyallere el konulduğu öğrenildi. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. - İSTANBUL