İstanbul'da Emre Çatal cinayeti sonrası suç örgütlerine operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, motosikletiyle seyir halindeyken öldürülen Emre Çatal cinayeti sonrası Gedik ve Görener suç örgütlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 16 kişi gözaltına alındı ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, motosikletiyle seyir halindeyken öldürülen Emre Çatal cinayeti sonrası iki suç örgütüne yönelik operasyonların gerçekleşti. Gaziosmanpaşa ilçesinde faaliyet gösteren Gedik ve Görener suç örgütlerine yönelik üç ilde düzenlenen operasyonlarda 16 kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün geçen salı günü motosikletiyle seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Emre Çatal cinayeti sonrası başlattığı öğrenildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli Antalya ve Muğla'da Gedik ve Görener suç örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda iki suç örgütüyle ilişkisi olduğu belirlenen ve aranan 37 şüpheliden 16 kişi yakalandı. İki örgüte ait 14 kişinin de cezaevinde olduğunu belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 5 ruhsatsız tabanca ve 110 mermi, bir hassas terazi, 9 gram uyuşturucu madde, bir çelik yelek ele geçirildi.