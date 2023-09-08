İstanbul'da DHKP-C'ye operasyon: 10 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, silahlı terör örgütü DHKP-C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Şişli'de bulunan İdil Kültür Merkezi'ne operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı ve çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

İstanbul'da DHKP-C operasyonu: 10 şüpheli yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, terör örgütü DHKP-C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 10 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, silahlı terör örgütü DHKP-C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün fikir ve ideolojisi doğrultusunda hareket ettiği, giriş kapıları ve odaları çelik levhalar ile güçlendirildiği, kozmik odaların bulunduğu belirtilen ve bünyesinde çok sayıda örgüte ait yasaklı yayın, dergi, kitap, broşür bulundurduğu belirtilen Şişli'de bulunan İdil Kültür Merkezi'ne operasyon düzenlendi.

Soruşturma çerçevesinde, aranıyor durumunda bulunan örgüt mensuplarının saklanıyor olabileceği de değerlendirilen İdil Kültür Merkezi'ne düzenlenen operasyon sonucu 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.