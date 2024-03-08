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İsrail ordusu, Gazze'deki saldırıyla ilgili açıklama yaptı

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İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırıyla ilgili yapılan incelemeye göre İsrail askerlerinin kendisine yaklaşan Filistinlilere 'kesin olarak ateş açtığı' belirtildi.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırıyla ilgili yapılan incelemeye göre İsrail askerlerinin kendisine yaklaşan Filistinlilere "kesin olarak ateş açtığı" belirtildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırıyla ilgili açıklama yaptı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, yapılan incelemede İsrail askerlerinin Filistinlilere "kesin olarak ateş açtığı" ifade edildi. Açıklamada, "Komuta incelemesi, ordu birliklerinin insani yardım konvoyuna ateş açmadığını ancak oradaki askerlere yaklaşan ve tehdit oluşturan bazı şüphelilere ateş açtığını ortaya çıkardı" denildi.

Ordu geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Filistinlilerin ölümünden sorumlu olduğunu yalanlamış ve ölümlerin çoğunun izdiham nedeniyle gerçekleştiğini iddia etmişti. Olayla ilgili inceleme yapan Birleşmiş Milletler (BM) ekibi, tanıklar, sağlık görevlileri ve insan hakları gözlemcileri, elde edilen kanıtların İsrail güçlerinin ağır ateş açtığına işaret ettiğini belirtmişti. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in saldırısını kınamıştı.

Saldırıda 118 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun 29 Şubat'ta yardım bekleyen sivillere ateş açması sonucu 118 kişi hayatını kaybetmiş, saldırıda 760 kişi de yaralanmıştı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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