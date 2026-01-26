Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Saar'ı kabul etti

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Saar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Görüşmede, geçtiğimiz günlerde İsviçre'nin Davos'ta Azerbaycan ve İsrail Cumhurbaşkanlarının gerçekleştiği görüşmeden duyulan memnuniyeti dile getirerek ikili gündem ile ilgili konular ele alındı. Görüşmede; ekonomi ve ticaret, enerji, turizm ve diğer alanlar, tarım, su kaynakları yönetimi, yüksek teknolojiler ve yapay zeka alanlarındaki iş birliği de dahil olmak üzere ülkeler arasındaki ilişkilerin başarılı ilerleyişi vurgulandı. Çeşitli düzeylerdeki karşılıklı ziyaretlerin ve temasların iki ülke arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesine katkı sağladığı ifade edildi. Aynı zamanda, hükümetlerarası komisyonun rolüne dikkat çekilerek, komisyonun bir sonraki toplantısının yakın zamanda yapıldığı da belirtildi.

Görüşmede, İsrail Dışişleri Bakanı Saar, bu ziyaretine büyük iş dünyası temsilcilerinin de eşlik ettiğini belirterek, ziyaret kapsamında düzenlenecek Azerbaycan-İsrail İş Forumu'nun iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını söyledi. İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Azerbaycan'daki Yahudi toplumuna devlet düzeyinde gösterilen ilgi ve destek dolayısıyla Cumhurbaşkanı Aliyev'e teşekkür etti.

Taraflar görüşmenin devamında karşılıklı ilgi duyulan konular hakkında da görüş alışverişinde bulundu. - BAKÜ