Haberler

Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Saar'ı kabul etti

Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Saar'ı kabul etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, resmi temas için Bakü'ye geldi ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, ekonomi, ticaret ve iş birliği konuları ele alındı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Saar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Görüşmede, geçtiğimiz günlerde İsviçre'nin Davos'ta Azerbaycan ve İsrail Cumhurbaşkanlarının gerçekleştiği görüşmeden duyulan memnuniyeti dile getirerek ikili gündem ile ilgili konular ele alındı. Görüşmede; ekonomi ve ticaret, enerji, turizm ve diğer alanlar, tarım, su kaynakları yönetimi, yüksek teknolojiler ve yapay zeka alanlarındaki iş birliği de dahil olmak üzere ülkeler arasındaki ilişkilerin başarılı ilerleyişi vurgulandı. Çeşitli düzeylerdeki karşılıklı ziyaretlerin ve temasların iki ülke arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesine katkı sağladığı ifade edildi. Aynı zamanda, hükümetlerarası komisyonun rolüne dikkat çekilerek, komisyonun bir sonraki toplantısının yakın zamanda yapıldığı da belirtildi.

Görüşmede, İsrail Dışişleri Bakanı Saar, bu ziyaretine büyük iş dünyası temsilcilerinin de eşlik ettiğini belirterek, ziyaret kapsamında düzenlenecek Azerbaycan-İsrail İş Forumu'nun iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını söyledi. İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Azerbaycan'daki Yahudi toplumuna devlet düzeyinde gösterilen ilgi ve destek dolayısıyla Cumhurbaşkanı Aliyev'e teşekkür etti.

Taraflar görüşmenin devamında karşılıklı ilgi duyulan konular hakkında da görüş alışverişinde bulundu. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Bağcılar'da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Balkondan eve giren ekipler 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaştı
Savaş hazırlığı başladı, Türkiye korkusu sözlerine yansıdı

Savaş hazırlığı başladı, Türkiye korkusu sözlerine yansıdı
Muhittin Böcek iddianamesi tamam! El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi

Muhittin Böcek'e ağır darbe! Neyi var neyi yok devlete kalacak
Terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi'nin hedefinde Türkiye var

Mazlum Abdi'nin hedefinde Türkiye var! Teröristlere skandal talimat
Belediye başkanı partiden ihraç edilince açıkladı: AK Parti'ye geçtim

Belediye başkanı ihraç edilince açıkladı: AK Parti'ye geçtim
Transferde Ozan Kabak bombası! Süper Lig'e dönüyor ama Galatasaray'a değil

Transferde Ozan bombası! Süper Lig'e dönüyor ama Galatasaray'a değil
'Beni yakalayamazsınız' diyerek polislere hakaret eden kadın adliyeye sevk edildi

"Beni yakalayamazsınız" deyip polise küfür eden kadından ilk görüntü
Türk futbolunda neler oluyor? İptal edilen frikik tartışma yarattı

Türk futbolunda neler oluyor? Bu gol iptal edildi
Jetteki Merve Eryiğit de itirafçı oldu

Merve Eryiğit'ten fuhuş ve uyuşturucu itirafı