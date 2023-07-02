İsrail Başbakanı Netanyahu, Celile'de yeni bir yerleşim alanı kuracak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısında Celile'de 'Arbel Heights' adında bir yerleşim alanı kuracaklarını duyurdu. Ayrıca, Mossad'ın Güney Kıbrıs'ta yürüttüğü operasyonu takdir etti.