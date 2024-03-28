Isparta'da Mahalli İdareler Seçimi için Tedbirler Görüşüldü

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin alınan tedbirleri gözden geçirmek üzere Isparta Valisi Aydın Baruş başkanlığında Seçim Koordinasyonu ve Güvenliği Toplantısı düzenlendi.

Isparta Valisi Aydın Baruş başkanlığında yapılan seçim güvenliği toplantısında, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin Isparta'da huzur ve güven içinde geçmesi amacıyla alınan ve alınacak tedbirler görüşülerek değerlendirildi. Vali Baruş toplantıda Isparta genelinde 330 bin 236 seçmenin bin 153 sandıkta oy kullanacağını, seçimler boyunca polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde 2 bin 28 polis ve jandarmanın görev yapacağını bildirdi.

Toplantıya tüm ilçe kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Ahmet Cengiz Koçak, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek katıldı. - ISPARTA