İşadamı Meriç, AK Parti'den aday adayı oldu

Aydın'ın tanınmış genç işadamlarından biri olan Engin Meriç, Ak Parti'den aday adayı oldu. AK Parti İl Başkanlığı'na ailesi ile gelerek adaylık müracaatını yapan Meriç, aile birliğine dikkat çeken açıklamasına "Türkiye Yüzyılı yolunda Aydınımızın yüzyılı için ben de varım" dedi.

Aydın, Söke ve Nazilli'de özel güvenlik eğitim kurumlarının işletmecisi olan ilin önde gelen işadamları arasında yer alan Engin Meriç, aday adaylığı müracaatı sırasında yaptığı açıklamada; "Türkiye sevdalısı büyük bir ailenin, AK Parti teşkilatların mensubu olmaktan dolayı büyük gurur duyuyorum. 21 yıldır ülkemize hizmet ve eserler kazandıran AK Parti, tüm kadrolarıyla Türkiye yüzyılına hazır. Teşkilatlarımızın kuruluşundan bugüne kadar görev almış, emek vermiş, gönül vermiş biri olarak 'Ben de varım' diyerek varlığını ortaya koymuş herkesten Allah razı olsun. Yaşadığımız deprem ve sel felaketleri nedeniyle daha sade bir müracaat yaptık. Bu vesile ile deprem ve sel felaketinde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerimize ve milletimize sabırlar diliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi şimdide sıkıntıları el birliği ile aşacağız. Çünkü milletimizin ruhunda Kuva-i Milliye var, Çanakkale var. Elele olduğumuzda bu aziz milletin aşamayacağı hiç bir engel yok" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlatmış olduğu 'Türkiye Yüzyıl'ı yolunda ben de varım diyen AK Parti sevdalısı herkese başarı diledi. - AYDIN