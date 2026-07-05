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İran-Katar arasında deniz ticaret hattı yeniden faaliyette

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ABD-İsrail savaşı nedeniyle askıya alınan İran Dayyer Limanı ile Katar Er Rüveys Limanı arasındaki deniz taşımacılığı hattı, beş aylık aranın ardından yeniden hizmete girdi. Ulaşım maliyetlerini düşürmesi ve mal tedarikini hızlandırması bekleniyor.

İran Dayyer Limanı ile Katar Er Rüveys Limanı arasındaki deniz taşımacılığı hattı, beş aylık aranın ardından yeniden hizmete açıldı.

Orta Doğu'da deniz taşımacılığı yeniden hareketlenmeye başladı. ABD- İsrail savaşı nedeniyle askıya alınan İran Dayyer Limanı ile Katar Er Rüveys Limanı arasında deniz taşımacılığı hattı, 5 ay aranın ardından yeniden faaliyete başladı.

İran'ın Doha'daki ticaret ataşesi Abbas Abdolkhani yaptığı açıklamada, seferlerin İran'ın Doha Büyükelçiliği ile Katar makamları arasındaki koordinasyonun ardından yeniden başladığını söyledi.

Hattın yeniden açılmasının ulaşım maliyetlerini düşürmesi ve mal tedarikini hızlandırması bekleniyor. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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