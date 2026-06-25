Haberler

İran'ın başmüzakerecisi Galibaf, dondurulmuş varlıklarla ABD ürünleri alınacağı iddiasını yalanladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Meclis Başkanı Galibaf, dondurulmuş varlıkların ABD ürünleri alımında kullanılacağı yönündeki Trump iddiasını yalanladı.

İran'ın başmüzakerecisi ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasıyla ABD ürünleri satın alınacağı yönündeki iddiaların doğru olmadığını ifade etti.

İran'ın baş müzakerecisi ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın "serbest bırakılacak İran'ın dondurulmuş varlıklarının ABD ürünleri satın almak için kullanılacağı" yönündeki iddiasını yalanladı. Galibaf sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "ABD, dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasıyla onların tarım ürünlerinin satın alınacağı yönünde yanlış bir iddiada bulunuyor. İlginç. Hasat ettiğimiz tek ürün, sizin ektiğiniz şey: On yıllarca süren güvensizlik. Organik, bol ve yerli üretim. Ancak görünüşe göre ABD sadece GDO'lu soya fasulyesi, tutulmayan sözler ve boş laflar ihraç ediyor" ifadelerini kullandı.

Trump'ın iddiası

ABD Başkanı Donald Trump, mutabakat zaptı çerçevesinde İran'ın serbest bırakılacak fonlarının ABD kontrolündeki bir hesaba aktarılacağını belirterek, "Bunlar yalnızca ABD'den temin edilen mısır, buğday ve soya fasulyesi de dahil olmak üzere gıda ve tıbbi malzeme satın almak için kullanılacak" demişti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Malatya'da korkutan deprem

Malatya'da korkutan deprem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Torreira ilk kez anlattı: Beni öldürmeyi planlıyormuş

İlk kez anlattı: Beni öldürmeyi planlıyormuş
Venezuela'daki çifte depremde can kaybı 164'e yükseldi

Ülkeyi yıkan çifte deprem! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada

20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada
Meydanda toplanan binlerce kişi Kerbela şehitlerini andı

Kent meydanında dikkat çeken anma töreni! Binlerce kişi toplandı
Film gibi operasyon! Polis dolandırıcıları kendi tuzağına düşürdü

Film gibi operasyon! Polis dolandırıcıları kendi tuzağına düşürdü
Galatasaray'ı reddeden milli futbolcu kararını verdi! Yeni sözleşme imzalıyor

Galatasaray'ı reddeden milli futbolcu kararını verdi
Otizmli çocuğa şiddet kamerada: Öğretmen tutuklandı

Bunu yapan bir öğretmen!