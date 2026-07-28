ABD saldırılarında İran'da 12 köprü ve 2 tünel hasar gördü

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, ABD'nin son saldırılarında 12 köprü ve 2 tünelde hasar meydana geldiğini, Buşehr Havalimanı'nın kullanılamaz halde olduğunu açıkladı.

İran Hükümet Sözcüsü Muhacerani düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin son saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sözcü Muhacerani, yetkililerle birlikte Buşehr eyaletini ziyaret ettiklerini, Buşehr Havalimanı'nın tamamen hizmet dışı kaldığını ifade etti. Füzenin doğrudan hedef aldığı yeni satın alınan bir uçağın tamamen imha olduğunu belirten Muhacerani, "Bu yeni uçak halka hizmet etmek için satın alınmıştı" dedi.

Muhacerani Çabahar şehrinde ise deniz gözetleme kulesinin saldırı sonucu yıkıldığını aktardı. Muhacerani, "Balıkçılar, turizm işletmeleri ve bazı sivil tesisler için tek geçim kaynağı olan mavnalar da dahil olmak üzere sivil mülkler büyük ölçüde hasar gördü. Buşehr Meteoroloji Merkezi gibi sivil tesisler neredeyse tamamen yıkıldı ve Buşehr Havalimanı fiillen kullanılamaz durumda, sıfırdan yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Denizciler için denizin gözü olan ve kurtarma operasyonlarını yöneten Çabahar Deniz Gözetleme Kulesi de hasar gördü. Karayolları ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alınan istatistiklere göre altyapı sektöründe 12 köprü ve 2 tünelde hasar meydana geldi" diye konuştu. Muhacerani, "Bender Abbas ana tren istasyonuna yapılan saldırı, güneyde 2, kuzeydoğuda 2 köprünün yıkılması ve İranşehr, Semnan ve Bender Abbas havalimanlarının hasar görmesi, ülkenin altyapısına verilen zararlar arasında yer alıyor" dedi.

"Yaklaşık 230 milyon metreküp doğal gaz üretim kapasitesi kaybedildi"

Muhacerani, "Saldırılar sırasında ülkenin doğal gaz üretim kapasitesinin bir kısmı hasar gördü ve yaklaşık 230 milyon metreküp doğal gaz üretim kapasitesi kaybedildi. Doğal gaz üretimindeki azalma, rafineriler için ham madde ve enerji santralleri için yakıt miktarını etkiliyor. Enerji tüketiminden tasarruf etmek, hükümetin önem verdiği konulardan biridir ve Cumhurbaşkanı da bu alanda öncüdür" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı