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Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nden depremzedelere yardımlar gelmeye devam ediyor

Politika Haberleri

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nden depremzedelere yardımlar gelmeye devam ediyor

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nden Türkiye'de yaşanan asrın felaketinde mağdur olan vatandaşlar için yardımlar gelmeye devam ediyor.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nden Türkiye'de yaşanan asrın felaketinde mağdur olan vatandaşlar için yardımlar gelmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yaşanan depremde, IKBY'den yardımlar gelmeye devam ediyor. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetiminden Haci İdris Surçi Vakfı'nın deprem bölgeleri için hazırladığı yardım konvoyu Türkiye'ye giriş yaptı. Erbil merkezli Haci İdris Surçi Vakfının ilk etapta 10 bin ailenin ihtiyacını karşılayacak olan 6 tır yüklü yardım araçları Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Yardım tırlarında, battaniye, yatak, gıda, çocuk bezi, bebek maması bulunuyor. 5 tır Adıyaman'a doğru yol alırken bir yardım tırı ise Silopi'ye gelen depremzedelere dağıtılmak üzere İlçe Kaymakamlığı Deprem Koordinasyon Merkezine teslim edildi.

Habur Sınır Kapısı önünde gazetecilere konuşan Haci İdris Surçi Vakıf Genel Müdürü Dr. Fekri Azerz Hamad, Türkiye yaşanan can kayıplarından ötürü başsağlığında bulundu.

Haci İdris Surçi Vakfı Türkiye Gönüllüsü Şahin Sulhan, "Bugün zor günümüzde Irak Kürdistan'ından gelen Haci İdris Surçi Vakfına tüm halkımız adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. 6 araçla ve yaklaşık 10 bin aileye yetecek kadar yardım tırları ile zor günümüzde halkımızın yardımına koştular. Yetkili arkadaşlar pey pey yardımların 80 tıra kadar çıkacağı bilgisini verdiler." ifadelerinde bulundu. - ŞIRNAK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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