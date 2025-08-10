Irak, Azerbaycan ve Ermenistan Arasındaki Barış Anlaşmasını Destekliyor

Irak Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ortak deklarasyonu ve paraflanan barış anlaşmasının Irak'ta memnuniyetle karşılandığını açıkladı.

Irak'tan Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan "barış için yol haritasını" içeren ortak deklarasyona destek açıklaması geldi. Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın, ABD'nin ev sahipliğinde Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ortak deklarasyonu memnuniyetle karşıladığı belirtilerek, "Bu anlaşmanın Kafkasya bölgesinde istikrarın sağlanmasına ve güvenliğin güçlendirilmesine katkı sunmasını, iki dost halk üzerinde olumlu yansımaları olmasını umut ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca, söz konusu anlaşmaya varılmasında önemli rol üstlenen ABD'nin çabaları takdir edilirken, Irak'ın anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesine yönelik tüm girişimleri desteklediği, bunun devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygıyı güvence altına alacağı ve bölgesel güvenlik ile kalkınmayı güçlendireceği vurgulandı.

ABD-Ermenistan-Azerbaycan ortak deklarasyonu

ABD Başkanı Donald Trump, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile geçtiğimiz cuma günü Washington'da üçlü görüşme gerçekleştirerek, Erivan ile Bakü arasındaki anlaşmazlığın barışçıl şekilde çözüme kavuşturulmasına ilişkin ortak deklarasyonu imzalamıştı. Paraflanan anlaşma, Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı ateşkesin sağlanmasını, iki ülke arasında ticari ve diplomatik ilişkilerin başlatılmasını ve karşılıklı egemenliğe saygı gösterilmesini içeriyor.

"Trump Uluslararası Barış ve Refah Girişimi"

Trump, cuma günü gerçekleştirilen görüşmede ayrıca, bölgede enerji ve teknoloji gibi alanlarda diyaloğu kolaylaştırmayı, ekonomik ilişkiler ile iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan "Trump Uluslararası Barış ve Refah Girişimi"ne yönelik çalışmaların başlatıldığını duyurmuştu. Trump, "Anlaşmanın en kritik maddelerinden biri 'Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası.' Bu koridor, Azerbaycan'ın Nahçıvan'a tam erişimini sağlarken Ermenistan'ın egemenliğine tam saygı gösterecek. Ermenistan, koridorun geliştirilmesi için ABD ile 99 yıla kadar uzayabilecek özel bir ortaklık kuracak. ABD'li şirketler bölgeye büyük altyapı yatırımları yapacak. Bu, üç ülkeye de ekonomik fayda sağlayacak" demişti. - BAĞDAT